Systemutveckling av pilotutrustning till Gripen
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2026-06-12
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vill du arbeta med teknik som gör skillnad - och samtidigt bidra till att skydda våra stridspiloter? Vi på Saab söker nu engagerade ingenjörer till sektionen Aircrew Equipment. Här får du chansen att arbeta med utveckling av Gripens flygförarutrustning i ett team med stor teknisk bredd, god stämning och hög innovationskraft. Aircrew Equipment ansvarar för utrustning som hjälper piloter att utföra sitt uppdrag säkert och effektivt.
Som systemingenjör inom Gripen arbetar du med att utveckla, upphandla och vidmakthålla Gripenpiloternas utrustning - hjälmsystem, dräktsystem och överlevnadssystem. Du blir en del av ett kunnigt team där samarbete och teknisk nyfikenhet står i centrum. Tjänsten är mångsidig och ger dig möjlighet att både bredda och fördjupa din kompetens. Du kommer ha många kontaktytor inom Saab och jobba nära både interna enheter och externa leverantörer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utveckling av system och apparater
Kravnedbrytning och verifiering
Teknisk dokumentation
Test och verifiering
Utredning av driftärenden
Underhållsberedning Publiceringsdatum2026-06-12Profil
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en person som gärna tar initiativ och ansvar för dina arbetsuppgifter, samtidigt som du har lätt för att samarbeta och värdesätter att nå gemensamma mål tillsammans med andra. Vi söker dig som ser möjligheter till förbättring och vill vara med och driva förändring - både i stort och smått. Du är nyfiken, engagerad och bidrar med ett positivt driv i teamet.
Krav för tjänsten:
Akademisk examen som civil- eller högskoleingenjör, eller motsvarande kompetens
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Ett genuint tekniskt intresse
Meriterande:
Utbildning inom maskinteknik, design och produktutveckling, textilingenjör eller motsvarande kompetens
Erfarenhet av system- och/eller apparatutveckling
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Eftersom vi rekryterar i semesterperioder kan det dröja lite längre innan du får svar på din ansökan.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Bröderna Ugglas gata (visa karta
)
587 23 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9962238