Verksamhetschef
2026-02-05
På Sjukvårdens Larmcentral (SvLc) arbetar du i händelsernas centrum och bidrar till att göra skillnad.
Sjukvårdens Larmcentral, en del av Västra Götalandsregionen sedan 2017, har uppdraget att koordinera regionens prehospitala enheter. Vi säkerställer att varje patient får rätt vård, på rätt vårdnivå, med rätt resurs - i rätt tid. Det kan handla om att skicka ambulans eller ambulanshelikopter, liggande sjuktransport eller hänvisa till annan vårdgivare. Vår verksamhet är igång dygnet runt, året om, för att ge snabb och trygg vård när den behövs som mest.
Vi på Sjukvårdens Larmcentral arbetar tillsammans i team; koordinatorer, undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Våra medarbetare är alla kopplade till olika funktioner i larmcentralen men gränsöverskridande samarbete mellan funktionerna är en framgångsfaktor. Vi har många olika specialiseringar, vilket ger oss en bred samlad kompetens. Vi har tätt samarbete med SOS Alarm och regionens ambulansverksamheter.
Sjukvårdens Larmcentral har nästan 100 medarbetare. Som verksamhetschef är du närmaste chef för totalt 10 personer; fyra enhetschefer, verksamhetsutvecklare, kvalitetscontroller, överläkare samt bemanningskoordinator.
Om arbetet
Verksamhetschefen deltar i regionområdeschefens ledningsgrupp och samarbetar därmed med 1177 på telefon och resten av regionområdesledningen. I uppdraget ingår ett samlat ledningsansvar för verksamheten, där ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö också ingår.Dina arbetsuppgifter
Ansvara för verksamhetens samlade resultat och måluppfyllelse
Fortlöpande utveckla verksamhet, kvalitetsarbete, organisation, arbetsformer och kompetensförsörjning
Säkerställa att verksamheten bedrivs enligt de föreskrifter som gäller enligt avtal, policyer och riktlinjer gällande inom Västra Götalandsregionen.
Samverka med vårdgrannar och samarbetspartners inom och utom Västra Götalandsregionen
Om dig
Du har relevant utbildning, mångårig erfarenhet inom hälso- och sjukvård samt bred vårdkompetens. Du har flerårig chefserfarenhet, gärna även erfarenhet av att leda chefer. Vi ser gärna att du har din bakgrund inom prehospital akutsjukvård.
Vi söker dig som vill ta dig an ett uppdrag i en verksamhet som ständigt utvecklas. Samarbete faller sig naturligt för dig och du har lätt för att skapa goda relationer. Du är mål- och resultatorienterad, men också lyhörd och inkluderande. Med ditt ledarskap skapar du engagemang och delaktighet, och du har förmåga att inspirera medarbetare att bidra till verksamhetens utveckling.
Du har patienternas behov och verksamhetens uppdrag i fokus och vill utveckla vården för både hög kvalitet och god tillgänglighet.
Du arbetar strukturerat och har lätt för att lära dig nyheter. Det är en fördel om du har god vana av regionens administrativa system.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
I den här rekryteringsprocessen kommer vi inte att använda oss av personligt brev. Du kommer i stället att få besvara några frågor där du får beskriva dina erfarenheter.
Intervjuer planeras till 10 och 13 mars 2026.
En förutsättning för anställning hos oss är att du är svensk medborgare och du kommer att få genomgå ett säkerhetssamtal då tjänsten kan komma att säkerhetsklassas.
Som en del av urvalsprocessen sker arbetspsykologiska test och intervju vid regionens center för chefsrekrytering, vilket är planerat till den 24 mars 2026.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
