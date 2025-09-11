Verksamhetschef
2025-09-11
Gimo vårdcentral med filialer
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Vill du vara med och bygga framtidens vårdcentral i Östhammar?
Vi söker dig som är intresserad av ett spännande uppdrag som verksamhetschef på Gimo vårdcentral med filialer Österbybruk och Alunda.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. För interna sökande utan tidigare chefserfarenhet kommer ett tidsbegränsat förordnande om 3 år att tillämpas.
Vår verksamhet
Gimo vårdcentral har tillsammans med filialerna Österbybruk och Alunda cirka 12 000 listade patienter och består av sammanlagt 60 medarbetare. Vi är nu i ett skede där vi utvecklar vår verksamhet, vi bygger en ny vårdcentral i Alunda - framtidens vårdcentral!
Hos oss värderas flexibilitet och intresse för utveckling högt, liksom att ge innevånarna en bra service. Alla yrkesområden inom vårdcentralens uppdrag finns representerade och vi har även en ungdomsmottagning. För dig finns stora möjligheter att vara med och forma verksamheten och ta ansvar för vissa uppdrag eller verksamhetsområden. Till våra vårdcentraler finns det goda pendlingsmöjligheter med buss och bil.
Gimo vårdcentral finns centralt i Gimo, fem mil nordost om Uppsala.
Alunda DSK mottagning är tillfällig och byggnationen av en ny vårdcentral pågår i Alunda. Dit är det fyra mil från Uppsala.
Österbybruk Vårdcentral en liten familjär vårdcentral som också ligger fem mil nordost om Uppsala.
Från Gimo har du 17 minuter, c:a 2 mil med bil ut till havet och Östhammar.
Ditt uppdrag och din kompetens
Som verksamhetschef leder du verksamheten tillsammans med gruppchefer och i nära samarbete med dina medarbetare. I det fall du inte själv är läkare, har du även en medicinskt rådgivande läkare att samråda med. Som verksamhetschef är du direkt underställd verksamhetsområdeschefen i verksamhetsområde Östhammar. Du tar ett stort ansvar för att tillsammans med verksamhetsområdeschefen främja god samverkan med samarbetspartners inom förvaltningen, Region Uppsala, kommuner och andra externa intressenter. Du har utbildning inom hälso- och sjukvård och erfarenhet av chefsuppdrag, företrädesvis inom primärvård. I ditt uppdrag har du det fulla ansvaret för verksamhet, ekonomi och personal.
Som verksamhetschef planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du är väl införstådd med ditt uppdrag, dina befogenheter och målen för din verksamhet. Att ha ett patientperspektiv är självklart för dig, och du strävar efter att utveckla verksamheten så att vårdcentralen blir ett attraktivt val för länsinvånarna. Ditt fokus på kvalitet bidrar till goda resultat för produktivitet, ekonomi och arbetsmiljö.
Utöver det är du en god förebild, som har förmågan att inspirera till förändring och utveckling samt skapa delaktighet och engagemang på arbetsplatsen. Du är tydlig i ditt ledarskap och därutöver lyhörd, strukturerad och drivande. Genom ditt tillitsbaserade och coachande ledarskap tar du tillvara dina medarbetares olika kompetenser och sprider trygghet i vardagen. Det ska vara attraktivt att arbeta på vårdcentralen! Vid tillsättningen kommer stor hänsyn att tas till personlig lämplighet och god samarbetsförmåga.
Vi erbjuder
I Nära vård och hälsa vill vi skapa förutsättningar för att du som medarbetare ska må bra, därför erbjuder vi ett generöst friskvårdsbidrag om 3000kr. För dig som arbetar kliniskt i våra verksamheter erbjuder vi även ett skobidrag om 400kr. Vi vill att du ska ha ett hållbart arbetsliv och ger dig därför möjlighet att löneväxla till exempel till el-cykel, UL-kort eller bil och du som fyllt 40 får extra semesterdagar.
För oss är långsiktighet och trygghet till dig som anställd viktigt, därför ger vi dig ett starkt försäkringsskydd om du skulle bli sjuk, samt ett förmånligt tillägg till dig som är föräldraledig. Vi vet att pensionen en dag kommer för alla våra anställda och betalar därför in till din tjänstepension som del i dina löneförmåner under hela din anställning hos oss. Region Uppsala har dessutom ett av Sveriges bästa kollektivavtal och vi tar hand om dig som medarbetare genom att skapa förutsättningar för hållbarhet och trygghet.
Region Uppsala och Nära vård och hälsa satsar på trygga anställningar och förmåner som gör skillnad. Läs om våra förmåner här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Du är varmt välkommen att kontakta verksamhetsområdeschef Karin Kanon på telefon: 072-007 40 99 eller e-post: karin.kanon@regionuppsala.se
. om du vill veta mer om arbetet och verksamheten.
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vi vill ha din ansökan senast 9 oktober 2025. Bifoga kopia på ditt utbildningsbevis, meritförteckning och andra relevanta bilagor som styrker din kunskap och erfarenhet.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
