Verksamhetsarkitekt på Enterprise nivå
Om jobbet
Vi är Göteborg! Vill du arbeta strategiskt med arkitektur i en organisation där helhet, kvalitet och samhällsnytta står i centrum? Intraservice i Göteborgs Stad söker en erfaren verksamhetsarkitekt som vill skapa struktur, riktning och långsiktig hållbarhet i en komplex miljö.
Här får du en central roll i att utveckla och hålla samman vår verksamhetsarkitektur på Intraservice. Du säkerställer att den är uppdaterad, relevant och ett verkligt stöd för digitalisering, informationssäkerhet och verksamhetsutveckling.
Rollen är både strategisk och operativ. Du leder arbetet med nuläges- och målarkitektur, tar fram roadmaps och ansvarar för sammanhängande beskrivningar där processer, information, förmågor och IT-system binds ihop till en tydlig helhet. Samtidigt är du rådgivare och bollplank i utvecklingsinitiativ och kvalitetssäkrar att projekt följer våra arkitekturprinciper och styrande standarder.
Du arbetar nära arkitekter på olika nivåer, strateger, informationssäkerhetsspecialister och verksamhetsutvecklare - och är en viktig länk mellan verksamhetsbehov och hållbara arkitekturlösningar.
Om dig
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom relevant område och flera års erfarenhet av verksamhetsarkitektur, både strategiskt och operativt. Du har god kännedom om etablerade ramverk och modeller, arbetar med helhetsperspektiv och är trygg i att visualisera komplexa samband. Erfarenhet av offentlig sektor, arkitekturverktyget Enterprise Architect Sparx samt modellering med notationerna Archimate och UML är meriterande. Vi ser gärna att du har en certifiering som verksamhetsarkitekt.
Som person är du strukturerad, kommunikativ och drivande. Du kan förankra idéer, skapa förståelse och leda utveckling framåt - både självständigt och tillsammans med andra.
Vill du bidra till en robust, sammanhållen och framtidssäkrad förvaltning? Då ser vi fram emot din ansökan.Publiceringsdatum2026-03-23
Intraservice levererar tjänster och digital infrastruktur som hjälper medarbetare och chefer i Göteborgs Stad att arbeta smart och effektivt. På så vis gör vi det enklare att arbeta i staden och skapar förutsättningar för en god service till göteborgarna. Vi har en central roll i stadens digitalisering och automatisering och våra kunder är Göteborgs alla förvaltningar och bolag.
Vi är drygt 700 medarbetare som arbetar i centrala Göteborg. Hoppas du vill bli en av oss!
Mer information: http://www.goteborg.se/intraservice
Som medarbetare på Intraservice delar du självklart Göteborgs Stads förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som ständigt utvecklas. Hos oss finns en hög grad av komplexitet och bredd samt många spännande uppdrag och roller. Mycket av det vi gör handlar om stora volymer, där du är med och bidrar till samhällsnytta för stadens verksamheter och i förlängningen för medborgarna. Vi arbetar både verksamhetsbaserat och tillitsbaserat, erbjuder flexibel arbetstid och eftersträvar balans mellan arbete och privatliv. Hos oss får du flera friskvårdsförmåner såväl som andra förmåner. Vår strävan är att både idag och i framtiden vara en attraktiv arbetsgivare!
Vissa tjänster på Intraservice kan komma att innefattas av krigsplacering med allmän tjänsteplikt vid höjd beredskap eller krig.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/996".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-1355)
Intraservice Kontakt
Catarina Pfeiffer catarina.pfeiffer@intraservice.goteborg.se 031-3678209 Jobbnummer
