Verksamhetsansvarig Malmö
Medieinst i Sverige AB / Pedagogchefsjobb / Malmö Visa alla pedagogchefsjobb i Malmö
2026-03-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Medieinst i Sverige AB i Malmö
, Göteborg
, Stockholm
eller i hela Sverige
Verksamhetsansvarig - Malmö
Vill du leda våra utbildningsinsatser och bidra till hög kvalitet, struktur och utveckling på vårt kontor i Malmö? Som Verksamhetsansvarig (VA) hos Elevera Education Group i Malmö ansvarar du för den operativa genomförandenivån inom ditt område och leder ett team som består av Utbildningsledare.
Om rollen
Som Verksamhetsansvarig leder du ditt team genom att skapa tydliga ramar och goda förutsättningar för att varje Utbildningsledare ska lyckas i sitt uppdrag.
Du arbetar nära teamet, följer upp resultat, ger kontinuerlig återkoppling och stöttar i prioriteringar. I ditt ledarskap kombinerar du struktur med lyhördhet och arbetar nära teamet i vardagen. Du bygger en kultur där kvalitet och samarbete är naturliga delar av vardagen. Genom ett närvarande och coachande ledarskap bidrar du till både individens och teamets utveckling.
Du ansvarar för att nya Utbildningsledare introduceras på ett tydligt och strukturerat sätt samt att verksamheten bedrivs i linje med uppsatta mål och ramar.
Du har ett övergripande och samordnande ansvar för LIA (när de studerande går ut på praktik), där du följer upp kvalitet och eventuella behov av åtgärder. Du säkerställer även arbetet med företagsnätverket och skapar goda förutsättningar för ett aktivt och långsiktigt samarbete med arbetslivet.
I varje utbildning finns en ledningsgrupp som har branschanknytning. I arbetet med ledningsgrupperna säkerställer du att varje utbildning har en väl fungerande ledningsgrupp, att rutiner följs och att dagordningar och protokoll håller god kvalitet.
Du ansvarar för uppföljning av ekonomi och budget inom ditt område och arbetar med prognoser, resursanpassningar och bemanning i nära samarbete med verksamhetsledning.
I rollen ingår även ansvar för den löpande kontakten med hyresvärd och externa leverantörer kopplat till kontorets lokaler.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet som Utbildningsledare inom YH och som är redo att ta ett utökat ansvar. Du har gärna tidigare erfarenhet av att leda människor och processer, antingen inom YH eller inom annan utbildningsform.
Du är strukturerad, kommunikativ och trygg i att leda både människor och processer. Du skapar lugn, riktning och arbetar alltid med kvaliteten i fokus. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Placering i Malmö. Tjänsten är en heltidstjänst med start efter överenskommelse. Intervjuer kommer att ske löpande, tjänsten kan tillsättas innan platsannonsen lyfts bort.
Varmt välkommen med din ansökan till karriar@elevera.org
I ämnesraden skriver du VA Malmö.
I Elevera Education Group ingår Medieinstitutet, Stockholm School of Business, John Ericson institutet, Iterum, IT-Högskolan, Medica Education och Travel Education Centre. Våra utbildningar bygger på branschens framtida behov och inriktning. Vi samverkar med företag, organisationer och myndigheter. Våra utbildningar ingår i yrkeshögskolan, vilket garanterar både utbildning till aktuella yrkesroller och tätt samarbete med branschen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: karriar@elevera.org Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VA Malmö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Medieinst i Sverige AB
(org.nr 556701-9699), http://www.elevera.org
Drottninggatan 4B (visa karta
)
212 11 MALMÖ Arbetsplats
Elevera Education Group Jobbnummer
9796477