Verifiering och validering av hjulfordon
Försvarets Materielverk / Maskiningenjörsjobb / Skövde Visa alla maskiningenjörsjobb i Skövde
2026-01-15
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarets Materielverk i Skövde
, Karlsborg
, Linköping
, Arboga
, Växjö
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet inom fordonsteknik och ett intresse för provverksamhet? Är du lyhörd och har god samarbetsförmåga? Vill du bidra till utvecklingen av ett starkare försvar för Sverige och världen? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Om tjänsten
I rollen kommer du att medverka i det verifierings- och valideringsarbete som FMV bedriver inom fordonsområdet i samband med anskaffning och vidmakthållande av materiel och förmågor åt Försvarsmakten. Du kommer delta i att planera, genomföra och avrapportera prov och försök med militära fordons- och stridsfordonssystem, både band- och hjulgående.
Rollen som verifierings- och valideringsingenjör innebär ett omväxlande arbete där du både arbetar praktiskt i verkstad och fält samt utför administrativa uppgifter vid skrivbordet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar prov och försök samt leveranskontroll, i första hand av tunga hjulfordon samt förberedelser av FMV:s provobjekt. Du kommer arbeta med löpande underhåll av fordon, vapen och provanläggningar samt utföra felsökning och reparationer på både band och hjulgående stridsfordon och deras system.
Utöver det praktiska arbetet kommer du ha inslag av kontorsbaserade uppgifter såsom dokumentation, rapportering, delta vid planering och uppföljning av utförda arbeten. Du kommer även delta i tekniska utvärderingar och analysarbete kopplat till våra prov-fordon, Försvarsmaktens materiel samt olika materielsystem.
Arbetet ställer krav på förmåga att utföra arbetsuppgifter som innebär tunga lyft och arbete på och i fordon.
Tjänsten är placerad i Skövde. Resor förekommer i tjänsten, både inrikes och utrikes.
Om dig
Vi söker dig som har en högskoleutbildning med teknisk inriktning eller teknisk officersutbildning/specialistofficersutbildning, alternativt har motsvarande teknisk kompetens förvärvad på annat sätt, exempelvis inom fordons- eller verkstadsteknik. Du har goda kunskaper inom just fordons- eller verkstadsteknik, och du har förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift, på såväl svenska som engelska. Du har B-körkort.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har erfarenhet av arbete med fordons- eller verkstadsteknik, gärna med inriktning mot tunga fordonssystem. Har du dessutom arbetat med fordon som används inom Försvarsmakten ser vi det som en fördel.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss, vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som har god samarbetsförmåga och som kommunicerar tydligt. Du har gott omdöme och tar egna initiativ när det behövs. Vidare är du strukturerad i ditt arbetssätt och trivs med att ta ansvar för att planera, genomföra och följa upp dina uppgifter.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Test och Evaluering är FMV:s testverksamhet. Vi arbetar med verifiering och validering för att FMV ska kunna leverera rätt materiel till ett starkare försvar. Provplatsen i Karlsborg/Skövde har som sin främsta uppgift att genomföra olika typer av provningsverksamheter för markstridsförbandens behov.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2026-02-03
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander OFR/S Over Hellgren, OFR/O Arne Molander och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Petter Karlsson via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta rekryterare Lovisa Karlsson, lovisa.karlsson@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
#LI-Hybrid
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340), http://www.fmv.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FMV Jobbnummer
9686460