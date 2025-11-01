Ventilationskonsult, Västerås
Kadesjös Ingenjörsbyrå AB / Byggjobb / Västerås Visa alla byggjobb i Västerås
2025-11-01
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kadesjös Ingenjörsbyrå AB i Västerås
Har du erfarenhet av att projektera och utveckla ventilationslösningar för industriella byggnader och processanläggningar?
Tycker du att samarbete är avgörande för framgång? Motiveras du av korta beslutsvägar och kompetenta kollegor? Då är rollen som Ventilationskonsult hos Kadesjös ditt nästa steg i karriären! Publiceringsdatum2025-11-01Om tjänsten
Som ventilationskonsult ges du frihet under ansvar i arbetet med att driva projekteringar för olika typer av projekt så som Sjukhus, Industri, skolor, kontor och butiker.
Men med tyngdpunkt på att projektera och utveckla ventilationslösningar för industriella byggnader och processanläggningar. Rollen bidrar till att säkerställa effektiva, driftsäkra och energieffektiva system som uppfyller krav på funktion, säkerhet, arbetsmiljö och miljöpåverkan.
Kadesjös har idag verksamhet inom både byggnation och installationer med den senaste teknologin vilket innebär att du kommer att verka i en bred och spännande miljö där samarbete mellan disciplinerna är lika självklart som att erbjuda kunderna en komplett lösning. Du får möjligheten att verka i en organisation som alltid bjuder på nya utmaningar, ny utveckling och som alltid har ett stort hållbarhetsfokus i projekten.
I din roll kommer dina arbetsuppgifter främst handla om:
• Projektera ventilationssystem i industrimiljöer: processventilation, komfortventilation och speciallösningar.
• Upprätta systemhandlingar och bygghandlingar, inklusive ritningar, tekniska beskrivningar och flödesscheman.
• Utföra luftflödes-, tryckfalls- och energiberäkningar.
• Dimensionera och välja komponenter (fläktar, filter, värmeväxlare, kanalsystem etc.).
• Säkerställa samordning med process-, styr-, el- och byggdiscipliner.
• Medverka vid projekteringsmöten, tekniska samordningsmöten och platsbesök.
• Bidra till energioptimering och hållbarhetsmål i projekten.
• Utföra egenkontroller enligt företagets kvalitetsrutiner.
• Ansvarar för ventilationsdisciplinens tekniska innehåll i uppdraget.
• Säkerställer att lösningar uppfyller lagar, standarder och kundkrav.
• Levererar handlingar enligt fastställd tidplan och kvalitetssystem.
• Bidrar till erfarenhetsåterföring och teknikutveckling internt
Är det här du?Erfarenhet och utbildning
• Högskole- eller YH-utbildning inom VVS, energi, installationsteknik eller motsvarande.
• Minst 5 års erfarenhet av ventilationsprojektering, varav minst 2 år inom industriella projekt.
• Erfarenhet av projektering i Revit och MagiCAD.
• Kunskap om tillämpliga regelverk: BBR, AFS, ATEX, ISO 14644, Arbetsmiljöverkets föreskrifter m.fl.
• God förståelse för industriella processer och krav på driftsäkerhet, filtrering och tryckstyrning. Dina personliga egenskaper
• Strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad.
• God kommunikationsförmåga, både muntligt och skriftligt.
• Samarbetsinriktad och trygg i tekniska diskussioner med andra discipliner.
• Förmåga att arbeta självständigt och driva teknikfrågor framåt.
Mer information
För mer information, kontakta rekryterande chef Carl Gelius, tel. 021-15 58 54, epost carl.gelius@kadesjos.se
Kadesjös ett heltäckande konsultföretag med ca 90 medarbetare inom bygg- och installationsprojektering som skaffat sig en marknadsledande roll i Mälardalen.
Vi har den kompetens som krävs för att vara med i alla delar av ett byggprojekt, från kalkylering, förprojektering, projektering, upphandling och byggledning, till slutlig kontroll och besiktning.
Vi vill minska miljö- och klimatpåverkan i våra projekt genom materialval och tekniska lösningar som en del av vårt hållbarhetsarbete. Vi är certifierande enligt ISO 9001 Kvalitet, ISO14001 Miljö samt ISO45001 Arbetsmiljö.KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil) Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kadesjös Ingenjörsbyrå AB
(org.nr 556253-5137), http://http://www.kadesjos.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kadesjös Kontakt
Avdelningschef VVS
Carl Gelius carl.gelius@kadesjos.se 021155854 Jobbnummer
9584334