ventilation isolering

2025-12-06
Isoekspert isolering är ett företag som har verkat inom ventilationsisoleringe sedan 2010. Vi är ett stabilt företag som värderar kvalitet, hastighet och ärlighet.
Vårt arbete ligger mestadels i Stockholms området.
Vi erbjuder en stabil och säker arbetsplats för en person som är ansvarsfull, ärlig, har en vilja att lära sig och kan arbeta i en grupp.
Körkort är ingen måste, men bro om det finns.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@isoekspert.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Isoekspert Isolering AB
(org.nr 556875-5697)
Södra Skogen 27 (visa karta
)
647 92 MARIEFRED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Aurelie Ülem info@isoekspert.se 0707211133 Jobbnummer
9632112