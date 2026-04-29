VD till Tillväxtbolaget
Vill du vara med och forma framtidens svenska lantbruk och leda en verksamhet som möjliggör hållbara tillväxtinvesteringar i primärproduktionen? Tillväxtbolaget befinner sig i en spännande utvecklingsfas där vi stärker vår roll som specialiserad finansiär av investeringar i växande svenska lantbruksföretag.
Tillväxtbolagets uppdrag är att erbjuda topplånefinansiering och kunskap som möjliggör investeringar i hållbar och modern livsmedelsproduktion. Vi bidrar även till ägar- och generationsskiften och till utvecklingen av en starkare svensk livsmedelsförsörjning.
Nuvarande VD går i pension årsskiftet 2026 och vi söker därför en efterträdare som vill fortsätta utveckla bolaget i linje med ägardirektiv och tillväxtambitioner.
Det här kommer du att göraSom VD har du det övergripande ansvaret för att leda och utveckla bolaget enligt ägardirektiv och expansionsplan. Du driver verksamheten framåt tillsammans med ditt team och säkerställer att bolaget fortsätter att skapa värde genom tillväxtinvesteringar i svensk råvaruförsörjning inom livsmedelssystemet.
Du bygger och vårdar relationer med lantbruksföretag, ägare, banker och andra strategiska partners. En central del av rollen är att bidra till att investeringar får rätt struktur, uppföljning och effekt - både finansiellt och strategiskt.
Du ansvarar för bolagets operativa och strategiska ledning, styrningsmodell, risk- och placeringspolicy, finansieringsprinciper samt ekonomisk uppföljning och rapportering till styrelsen. Du har också en viktig roll i att utveckla bolagets marknadsnärvaro och bidra till affärsutveckling i finansierade verksamheter. Du rapporterar till styrelsen och styrelsens ordförande och tjänsten är placerad på vårt kontor i Stockholm.
Det här behöver du för att lyckas och trivas
Du har* 5-10 års erfarenhet av ledande roll, exempelvis som VD eller i senior affärsledning* Erfarenhet från finansiering, investeringar och affärsutveckling inom livsmedelsproduktion* God kunskap inom kreditgivning och finansieringsanalys* Mycket god förståelse för relevanta regelverk inom bank och finans* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska* Körkort
Du är* Strategisk, analytisk och trygg i komplexa beslut* Affärsdriven med starkt resultatfokus* Självständig och beslutsför med hög integritet* Relationsskapande och skicklig på att bygga nätverk* Flexibel i skifte av fokus mellan operativa, taktiska och strategiska uppgifter och perspektiv* En stabil och mogen ledare med god självinsikt* En trygg ledare med förmåga att leda en liten organisation och snabbt växla mellan operationella och strategiska frågor och arbetsuppgifter* Strukturerad och van att arbeta i reglerad miljö Erfarenhet från affärsutveckling på gårdsnivå och från livsmedelskedjans kommersiella sida är meriterande.
Självklart delar du våra värderingar - Öppenhet, Helhetssyn, Handlingskraft - och vårt löfte om att ta ansvar från jord till bord!
Vad vi erbjuder digHos oss får du en nyckelroll i att möjliggöra investeringar som stärker svenskt lantbruk och bidrar till den gröna omställningen. Du blir en del av ett sammanhang där du har stor möjlighet att påverka både riktning och utveckling i en samhällsviktig verksamhet.
Vill du veta mer?Vill du veta mer om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Talent Acquisition Specialist, Anna Lengroth anna.lengroth@lantmannen.com
Urval sker löpande. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn och en lämplighetsprövning samt bakgrundskontroll, inklusive drog och alkoholtest, genomförs på slutkandidat.
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, bioenergi och livsmedel. Företaget ägs av 17 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, verksamheter i ett tjugotal länder och omsätter 60 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlas åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av Lantmännens mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Företaget är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos ägarna. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar Lantmännen ansvar från jord till bord.
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lantmännen ek för
112 17 STOCKHOLM
För detta jobb krävs körkort.
Jobbnummer
9882820