Vikarie på förskola: garanterad två fasta dagar i veckan
Lindormen Ekonomisk Förening / Barnskötarjobb / Mölndal Visa alla barnskötarjobb i Mölndal
2026-06-08
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Vi söker en vikarie till vår förskola i Mölndal
Brinner du för att arbeta med barn och vill vara med och göra skillnad i deras vardag? Då kan du vara den vikarie vi söker!Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad, lyhörd och trygg vikarie till vår förskola. Tjänsten omfattar två fasta arbetsdagar i veckan med möjlighet till fler arbetspass vid ordinarie personals sjukdom, ledighet eller annan frånvaro.
På vår förskola arbetar vi utifrån ett lågaffektivt bemötande och värdesätter ett respektfullt och inkluderande förhållningssätt gentemot både barn, vårdnadshavare och kollegor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som är
Engagerad: Du visar ett genuint intresse för barns utveckling, lärande och välbefinnande.
Positiv och flexibel: Du trivs i en verksamhet där dagarna kan se olika ut och har lätt för att anpassa dig efter förändrade förutsättningar.
En lagspelare: Du samarbetar väl med andra, kommunicerar tydligt och bidrar med ett positivt förhållningssätt i det viktiga uppdraget att skapa en trygg och utvecklande miljö för barnen.Utbildningsbakgrund
Gymnasial utbildning är ett krav.
Arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av arbete med barn är meriterande.
Språk
Du behärskar svenska väl i både tal och skrift.Ersättning
Enligt överenskommelse.
Anställningsvillkor
Två fasta arbetsdagar per vecka.
Möjlighet till fler arbetspass vid behov.
Tillträde: hösten 2026.
Lön enligt överenskommelse.Om företaget
Lindormen är en liten och familjär förskola i Kikås, Östra Mölndal, som drivs som ett föräldrakooperativ. Vi har en avdelning med barn i åldrarna 1–6 år. För närvarande har vi 20 barn och 4 ordinarie pedagoger.
Vi värdesätter omtanke, naturlära och matglädje är några av våra ledord. Vi arbetar ofta i mindre, individanpassade grupper där barnen får möjlighet till lek, utflykter och planerade aktiviteter utifrån läroplanens mål.
Övrig information
Vid en eventuell intervju behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kommer att påbörjas i augusti.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta förskolans rektor via e-post: rektor@lindormen.se
.
Lön: 140,00kr - 160,00kr per timmaUtbildningsbakgrund
Gymnasieutbildning (Meriterande)Erfarenheter
Arbete i barngrupp: 1 år (Meriterande)
Arbetsort: På plats Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
E-post: rektor@lindormen.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lindormen Ekonomisk Förening
, https://lindormen.se/
Kyrkogårdsgatan 21 (visa karta
)
431 64 MÖLNDAL Arbetsplats
Lindormen Ek För Kontakt
Veronica Kalin rektor@lindormen.se Jobbnummer
9953769