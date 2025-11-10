Växtodlingssäljare
Swedish Dla Agro AB / Skogsjobb / Bjuv Visa alla skogsjobb i Bjuv
2025-11-10
, Åstorp
, Helsingborg
, Klippan
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swedish Dla Agro AB i Bjuv
, Staffanstorp
, Skurup
, Ystad
, Alvesta
eller i hela Sverige
Vill du vara med på en spännande resa i en stor och framgångsrik koncern? Vi expanderar och utvecklas i hela Sverige och söker nu växtodlingssäljare till Skåne med placeringsort i Bjuv, Staffanstorp eller Skurup. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära lantbruket, bygga långsiktiga kundrelationer och erbjuda lösningar som gör verklig skillnad. Om du motiveras av att göra affärer, förstå kundens behov och leverera kvalitet - då är du rätt person för oss!
VAD BLIR DU EN DEL AV?Swedish AgroPå Swedish Agro skapar vi värde för svenskt lantbruk genom att vara en helhetsleverantör för den enskilda lantbrukaren och erbjuder insatsvaror, foder och maskiner av högsta kvalitet. Vi representerar branschens ledande maskinvarumärken och har en av Europas modernaste foderfabriker som tillverkar foder för flera djurslag. Vi har en gemensam tro på att vi är starkare tillsammans och arbetar för långsiktighet, kvalitet och lönsamhet.
DITT ANSVARSOMRÅDE Ditt fokus ligger på försäljning, relationsbyggande och affärsutveckling - både med nya och befintliga kunder.
Du har ett tydligt ansvar för ditt säljområde och följer upp dina resultat tillsammans med säljchefen. Med ett starkt driv och god marknadskännedom är du med och skapar framtidens lantbrukslösningar och riktigt värde för våra kunder. Tillsammans med kunniga kollegor och produktchefer skräddarsyr du erbjudanden som stärker både kundens verksamhet och vår affär. Tjänsten är på 100% tillsvidare med 6 månaders provanställning.
Du ansvarar för att:
Driva försäljning och skapa kundrelationer inom ditt geografiska område
Aktivt bearbeta nya och befintliga kunder genom uppsökande försäljning
Identifiera kundbehov och erbjuda värdeskapande lösningar
Arbeta mot uppsatta försäljningsmål och följa upp resultat med närmsta chef
Hålla dig uppdaterad om produkter, marknad och konkurrenter
DIN PROFILVi söker dig som är:
En kommunikativ och förtroendeingivande relationsbyggare
Lösningsorienterad och ser möjligheter
Affärsdriven med stark vilja att nå resultat
Passionerad för försäljning och kundkontakt
Självständig och initiativrik, med förmåga att ta eget ansvar
Flexibel och trivs i en varierad vardag
Du har:
Erfarenhet av försäljning och/eller rådgivning till växtodlingsgårdar
God förståelse och intresse för svenskt lantbruk
Relevant utbildning, t.ex. agronom, agrotekniker, lantmästare eller motsvarande erfarenhet
God datorvana
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
B körkort och möjlighet att resa i tjänsten
ÄR DU INTRESSERAD?Så ansöker duOm du tycker att tjänsten låter spännande, skicka gärna din ansökan redan idag genom att klicka på "ANSÖK". Vi håller intervjuer löpande och kan komma att avbryta sökandet när vi funnit rätt kandidat. På Swedish Agro tror vi att mångfald stärker både samarbetet och hur vi löser uppgifter. Vi strävar efter en inkluderande arbetsmiljö där olika perspektiv kan bidra till utveckling. Är detta intressant, hoppas vi höra från dig! Sista ansökningsdagen är den 2025-12-07.
Har du några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Patrik Persson, Försäljningschef, tfn +46 72 535 30 17
VI ERBJUDER Starkare tillsammansPå Swedish Agro bygger vår grund på samarbete och vi har en grundläggande tro att vi är starkare tillsammans. Vi erbjuder därmed en arbetsplats där vi utvecklas tillsammans - över avdelningar, kompetenser och landsgränser. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi strävar efter att skapa de bästa förutsättningarna för trivsel, engagemang och inflytande.
EN INTERNATIONELL KONCERNVi vill skapa värde! För lantbruket, för lantbrukaren och för våra medarbetare.Swedish Agro är en del av Danish Agro-koncernen, med mer än 5 000 kollegor fördelat på 100 företag i 15 länder. Våra medarbetare är kärnan i vår förmåga att skapa värde - från fält till skärm, och att varje dag bidra till ett lantbruk i världsklass, samtidigt som vi driver den digitala och gröna omställningen i branschen. Detta gör vi genom att stärka, och utveckla branschen, och inte minst varandra. Och vi behöver dig också!
Är du mer nyfiken på Danish Agro- koncernen? Se vår koncernfilm här! Ersättning
fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedish Dla Agro AB
(org.nr 556858-3081) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9596865