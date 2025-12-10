Växlare till Örebro!
2025-12-10
Befattningens uppdrag
Hos oss på Euromaint Rail i Örebro blir du en del av ett litet, sammansvetsat team som ser till att tågen rullar i tid. Idag är vi fyra växlare - och nu söker vi förstärkning inför kommande pensionsavgångar. Det här är din chans att kliva in i en viktig roll med stor betydelse för järnvägen!
Vad innebär rollen?
Som växlare ansvarar du för att flytta tåg och vagnar på bangården på ett säkert och effektivt sätt. Du fungerar som tillsynsman vid växlingsrörelser och har en nyckelroll i att upprätthålla säkerhet och punktlighet.
Arbetet är praktiskt, varierat och sker i nära samarbete med kollegor inom drift och underhåll. Vid behov kan du även stötta med enklare fordonsreparationer - perfekt för dig som gillar att lära nytt och arbeta lösningsorienterat.
Vi söker dig som
Har gymnasieutbildning
Är noggrann, ansvarstagande och trivs med lagarbete
Har goda kunskaper i svenska och engelska
Har B-körkort
Extra plus: Erfarenhet av växling eller arbete inom tåg- och järnvägsbranschen.
Det här får du hos oss
Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal
Friskvårdsbidrag och ersättning för läkemedel
Utbildning och utvecklingsmöjligheter inom Euromaint Rail
Ett arbete med frihet, ansvar och ett riktigt bra team
Anställning
Form: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Arbetstid: Dagtid
Start: Enligt överenskommelse
Observera: För tjänsten genomförs ID-kontroll, bakgrundskontroll samt hälsoundersökning på slutkandidat.
Om Euromaint
Euromaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Vi har ett nät av verkstäder från Luleå i norr till Malmö i söder. Hos oss arbetar många av Sveriges främsta specialister inom underhåll av järnvägsfordon. Euromaint har en omsättning på ca 1 500 MSEK och cirka 1000 medarbetare (2021). Euromaint ägs av den börsnoterade spanska tågtillverkaren CAF sedan juli 2019. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Euromaint Rail AB
MATHIAS CARLÉN (+46) 70 1033483
9637298