Växel-/receptionist till vår kund i centrala Malmö
2026-02-23
Om tjänsten
Är du en serviceinriktad person som trivs i en roll där du är företagets första kontakt både via telefon och på plats? Gillar du att skapa ett professionellt och trevligt bemötande och har du lätt för att hålla många bollar i luften? Då kan denna tjänst vara helt rätt för dig!
Vi söker en växel-/receptionist till en av våra kunder i Malmö. I denna roll arbetar du på företagets huvudkontor där du ansvarar för centralväxeln och tar emot besökare. Tjänsten är ett konsultuppdrag via KFX HR-partner och du arbetar på plats ute hos vår kund.Om företaget
KFX HR-partner är ett auktoriserat bemannings-, rekryterings- och omställningsföretag. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på din kundarbetsplats. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega. Vi är ett bemanningsföretag som värnar om den personliga kontakten med alla våra medarbetare. Vårt mål är att vara bemanningsbranschens bästa arbetsgivare.
Du kommer att bli anställd av KFX HR-partner, därför är det viktigt att du trivs i rollen som konsult. Som konsult är det viktigt att du kan ta egna initiativ, är flexibel och pålitlig. Du är vårt och kundens ansikte utåt och ska därför förstå vår och kundföretagets organisation. Våra ledord på KFX HR-partner är Stolthet, Omtanke och Engagemang, dessa ska genomsyra allt vi gör.Dina arbetsuppgifter
I rollen som växel-receptionist är du företagets första kontakt utåt och en central del av huvudkontor i centrala Malmö. Du ansvarar för att hantera alla inkommande samtal via centralväxeln samt ta emot och välkomna besökare på ett professionellt och serviceinriktat sätt. Rollen är varierad och du stöttar även organisationen med administrativa uppgifter.
Du kommer även att arbeta med:
Hantera företagets centralväxel och koppla inkommande samtal vidare
Ta emot, välkomna och hänvisa besökare
Säkerställa att reception och kontorsytor håller hög standard
Hantera inkommande och utgående post samt boka bud
Ansvara för beställningar av kontorsmaterial.
Stötta med faktura- och posthantering
Administrativt stöd till organisationens avdelningar
Boka och stötta vid genomförande av möten och interna evenemangKvalifikationer
Vi söker dig som är serviceinriktad, lösningsorienterad och trivs med många bollar i luften. Du arbetar strukturerat, har god samarbetsförmåga och tar gärna initiativ. Du är "hands on", prestigelös och har lätt för att hantera flera uppgifter samtidigt.
Vi ser också gärna att du har:
Erfarenhet av reception, växel eller liknande serviceinriktade roller
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Goda kunskaper av Sveriges geografi
God datorvana, särskilt i Microsoft Office
Om du har erfarenhet av Lime är det meriterande.Övrig information
Tillträde: Mars
Omfattning: Deltid, tjänsten är en 75% tjänst med följande arbetstider:
Måndag-torsdag: 08:00-14:00
Fredag: 08:00-16:30
Lön: individuell lönesättning (Kollektivavtal Unionen)
Detta är ett konsultuppdrag där du är anställd av KFX och arbetar ute hos kund. Vi gör en bakgrundskontroll i samtliga rekryteringsprocesser. Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryterare Edwin Ek på edwin.ek@kfx.se
Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ta därför chansen och sök redan idag!
