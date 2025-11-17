Varuhuschef till NetOnNet Uddevalla
NetOnNet AB / Chefsjobb / Uddevalla Visa alla chefsjobb i Uddevalla
2025-11-17
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NetOnNet AB i Uddevalla
, Trollhättan
, Göteborg
, Lidköping
, Borås
eller i hela Sverige
Vi tycker att hemelektronik är fantastiskt. Vi vill därför ge fler mer glädje, avkoppling, och produktivitet i vardagen! Vi gör prylar tillgängligt för alla så enkelt, billigt och hållbart som möjligt. För att lyckas är så klart våra grymma medarbetare det viktigaste vi har. Är du med?
Om tjänsten
Till vårt härliga team söker vi nu en engagerad ledare som tillsammans ska fortsätta arbeta för att vi ska leverera ett kundbemötande i världsklass.
Som teamets ledare deltar du aktivt i den dagliga driften och ansvarar för att alla NetOnNets besökare möts av kunniga, välmotiverade och tillgängliga Lagershopsmedarbetare. Vårt Lagershopskoncept bygger på att vi snabbt, enkelt och till lagerpris tillhandahåller kunderna hemelektronik. Varuhuschefen kallas hos oss Lagershopschef och din roll är att tillsammans med teamet driva arbetet i Lagershop. Det innebär bland annat att hjälper kunder i kassan, fyller på varor och ser till att dessa exponeras enligt vårt koncept, arbetar aktivt med försäljning efter uppsatta och överenskomna säljmål. Vid kundkontakt arbetar vi även aktivt med produkter ur vår tjänsteportfölj, det vill säga trygghetsförsäkringar, abonnemang samt finansieringslösningar, vi hjälper kunder i vår informationsdisk eller i vår tekniska service. Förutom att vara en del i den dagliga driften har du också ansvar för bland annat budget, resultatuppföljning/rapportering och schemaläggning. Du har självklart också personalansvar för samtliga medarbetare i Lagershopen. På NetOnNet är våra medarbetare vår viktigaste resurs och vi är övertygande om att du tycker likadant. Att ett av dina fokusområden därför är att aktivt och medvetet arbeta för att skapa en arbetsmiljö som präglas av positivitet, engagemang och driv är en självklarhet för dig. Vem är du?
För att ta dig an rollen som Lagershopschef hos oss krävs det att du har ett utpräglat affärssinne där du genom att coacha och följa upp, aktivt arbetar för att driva en lönsam försäljning. Att hitta synergierna där både försäljningsresultat och teamkänsla i gruppen är på topp är din drivkraft i arbetet. Du är en stjärna på att involvera och göra medarbetarna delaktiga i arbetet med att fortsätta utveckla vår Lagershop. Du har förmågan att arbeta strategiskt för att utveckla, effektivisera och förbättra både verksamheten och dina medarbetare. Din kommunikationsförmåga gör att du har lätt för att bygga relationer och samarbeten och självklart brinner du för kundmötet. Vi ser också att du har:
några års erfarenhet från en ledande befattning inom detaljhandel
erfarenhet av ledarskap med personalansvar
erfarenhet av att arbeta med resultatuppföljning och budgetansvar
Det här är vi
NetOnNets arbete präglas av fyra värdeord - #enkla, #nyfikna, #tillsammans och #handlingskraftiga - det är våra ledstjärnor i vardagen. För oss är också mångfald och inkludering viktigt, vi strävar efter att ha en bred mångfald på NetOnNet, dels för att vi ska spegla samhället i stort, dels för att mångfald berikar organisationen med viktiga insikter som ger ökad förståelse för företagets ständigt växande kundbas.
Bli en del av vårt team
Vill du också jobba med oss och bli en del av vårt team? Du söker enkelt genom att klicka på "Skicka ansökan" och registrerar därefter din ansökan. Vi läser ansökningarna löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan, gör det redan idag! Vi ser fram emot att höra mer om dig. Vid frågor om rollen eller om NetOnNet, kontakta rekryterande chef Sara Branting, regionchef på sara.branting@netonnet.com
.
Vi accepterar enbart ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Har du referenser, ber vi dig att inte inkludera dem direkt i ansökan, utan lämna dessa vid en senare begäran. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Netonnet AB
(org.nr 556520-4137) Arbetsplats
NetOnNet AB Jobbnummer
9607231