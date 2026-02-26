Varmkundssäljare
Kraftsam Personal AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-02-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Personal AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Borås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-26Om tjänsten
Vi söker en Junior Innesäljare till vårt kontor i Göteborg som vill utvecklas inom försäljning och kundrelationer. I den här rollen arbetar du enbart mot varma kunder - företag och privatpersoner som redan visat intresse för våra tjänster. Ditt fokus ligger på att ta kontakt, följa upp och hjälpa kunder att hitta rätt lösning utifrån deras behov. Du blir en del av ett engagerat säljteam där du får en grundlig introduktion, kontinuerlig coachning och goda möjligheter att växa i din roll.
Vi söker dig som
Har erfarenhet från kundtjänst, service eller försäljning, gärna via telefon
Är i början av din karriär och vill utvecklas inom försäljning
Har ett genuint intresse för människor och kundrelationer
Är kommunikativ, lyhörd och förtroendeingivande
Motiveras av att nå resultat och trivs i ett team som arbetar mot gemensamma mål
Är strukturerad, positiv och tar eget ansvar för ditt arbete
Talar och skriver flytande svenskaKvalifikationer
Tidigare erfarenhet inom försäljning, kundtjänst eller service är meriterande
God datorvana och förmåga att arbeta i olika system
Gymnasieutbildning eller motsvarande
B-körkort är ett plus men inget krav
Vi erbjuder dig
Ett stimulerande och utvecklande arbete med fokus på varma kunder
Trygg anställning med fast lön och möjlighet till provision
Kontinuerlig utbildning och coachning inom försäljning
En positiv och samarbetsinriktad arbetsmiljö
Moderna lokaler centralt i Göteborg
Möjlighet att växa internt och ta nästa steg i din karriär inom företaget
Vill du ta första steget mot en framgångsrik karriär inom försäljning? Skicka in din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande. Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Personal AB
(org.nr 559121-6204) Jobbnummer
9765792