Värmepumpstekniker
2025-10-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
Arbetar du idag som värmepumpstekniker eller VVS-branschen och vill bli en del av ett företag som har en spännande framtid framför sig? Vill du vara med på en spännande tillväxtresa med fokus förnybar energi. Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan idag
Som värmepumpstekniker hos Drem kommer du arbeta med installationer värmepumpsanläggningar till kunder i Stockholmsregionen. Du kommer att få möjlighet att arbeta med ett dynamiskt team med kompetent personal. Ditt arbete kommer att bidra till att påverka branschen för förnybar energi och bidra till en mer hållbar värld.
För att lyckas i rollen:
Erfarenhet av installation, service och reparation av VVS-system eller värmepumpar.
Tekniska och mekaniska färdigheter.
Kännedom inom el- och VVS-system.
B-körkort.
Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper där kommunikationsförmåga och hantera kundrelationer tillhör din vardag. En förmåga att arbeta självständigt likväl som i team och har en god fysisk förmåga för att hantera det dagliga arbetet.
Drem erbjuder:
Bra förmåner såsom friskvårdsbidrag, servicebil och mobiltelefon.
Ett snabbväxande bolag med höga ambitioner och driv.
Gemensamma gruppaktiviteter tillsammans med bland annat julbord och sommarfest.
Goda möjligheter till interna utbildningar.
I denna rekrytering samarbetar Drem Energi med Jobway Rekrytering. Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Oscar Thiele, Oscar.thiele@jobway.se
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Företaget:
DREM deras resa har bara börjat. Vi når idag halva Sverige, men målet är Europa. Sök till oss och bli del av en tillväxtresa där du får utvecklas tillsammans med hyggliga människor, ha roligt och bidra till ett bättre klimat.
Drem hjälper husägare spara energi, höja värdet på sitt hus, och minska sin klimatpåverkan. Vi gör detta genom att förmedla gröna energilösningar, såsom LuftVatten- och Berg-Värmepumpar. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
9541108