Valsamordnare
2025-08-22
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Vill du leda arbetet för demokrati och inkludering?
Nu söker vi dig som vill ta ett viktigt steg in i demokratins tjänst och bidra till trygga, rättssäkra och tillgängliga val.
Upplands-Bro kommun söker en engagerad och organiserad valsamordnare som vill ha en nyckelroll inför kommande val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige.
Som valsamordnare har du huvudansvaret för att planera, samordna, genomföra och följa upp val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige på ett säkert, rättssäkert och tillgängligt sätt för alla röstberättigade.
Efter valet kommer rollen att övergå till en kombinerad tjänst som nämndkoordinator/valsamordnare, där du får en central funktion i kommunens demokratiska processer även framåt.
Arbetsbeskrivning
I rollen som valsamordnare ansvarar du för att planera, samordna, genomföra och följa upp val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Du projektleder hela valprocessen, arbetsleder valkansliet och rekryterar samt utbildar cirka 150 röstmottagare. Du säkerställer att det finns tillgång till vallokaler och lokaler för förtidsröstning, beställer och hanterar valmaterial, bereder ärenden till valnämnden och planerar informationsinsatser till allmänheten. Arbetet innebär också ett nära samarbete med både interna och externa aktörer för att skapa en trygg och rättssäker valupplevelse för alla röstberättigade.
Som nämndkoordinator blir du en central länk mellan politik och tjänstemannaorganisation. Du ansvarar för hela mötesprocessen - från ärendeuttag och beredning inför sammanträden till efterbehandling och dokumentation. I uppdraget ingår att vara sekreterare vid möten, administrera nämndsprocessen och tillsammans med kollegor utveckla rutiner, processer och digitala arbetssätt. Rollen innebär också att du samarbetar i team med kommun- och nämndkoordinatorer och stöttar vid arbetstoppar eller frånvaro.
Oavsett uppdrag har du en koordinerande funktion där du driver processer framåt, säkerställer kvalitet och bidrar till att skapa tydliga, effektiva och rättssäkra arbetsflöden i kommunens demokratiska processer.
Vem vi söker
Vi söker dig som är strukturerad, samarbetsinriktad och lösningsfokuserad, och som vill bidra till en stark och levande demokrati i kommunen. Du trivs i en koordinerande roll där du håller ihop många delar samtidigt, och du har förmåga att både se helheten och hantera detaljerna. Som person tar du egna initiativ, är trygg i att leda andra och har lätt för att skapa goda relationer. Du behöver också kunna växla mellan strategiskt arbete, där planering och långsiktig struktur står i fokus, och operativa insatser i vardagen.
Krav för tjänsten:
- Dokumenterad erfarenhet av projektledning, gärna i komplexa uppdrag
- Akademisk utbildning, exempelvis inom statsvetenskap, samhällsvetenskap eller annan inriktning som vi bedömer likvärdig
- Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska, både i tal och skrift
- Goda IT-kunskaper och vana att arbeta i Officeprogrammen
- B-körkort
Det är meriterande om du har:
- Tidigare erfarenhet av arbete som valsamordnare eller i valadministration
- Erfarenhet av arbete som nämnd- eller kommunsekreterare
- Kunskap och erfarenhet av ärendehanteringssystem
- Arbetslivserfarenhet från kommun eller annan offentlig verksamhet
Vad erbjuder vi
Hos oss får du ett dynamiskt och utvecklande arbete mitt i det politiska beslutsfattandet, där du är med och skapar förutsättningar för en stark och rättssäker demokrati. Du får möjlighet att ta del av kanslienhetens breda uppdrag och kan, utifrån intresse, också bredda din yrkesroll inom andra ansvarsområden. Vi erbjuder flexibla arbetstider och friskvårdsbidrag som en del av våra förmåner. Din arbetsplats blir i kommunhuset i Kungsängens centrum, precis intill pendeltågsstationen. Härifrån tar det knappt 30 minuter med tåg från Stockholm C, med avgångar var 15:e minut.
Om rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast den 14 september 2025. Ansökan görs enkelt genom att bifoga ditt CV - något personligt brev behöver du inte skicka in. I stället ber vi dig besvara våra urvalsfrågor, vilket ger oss en tydlig bild av din kompetens och erfarenhet redan i ett tidigt skede.
De kandidater som uppfyller skallkraven, det vill säga den utbildning, kunskap och erfarenhet som efterfrågas, kommer att bjudas in till en första kort digital intervju. Därefter går de som går vidare till en fysisk intervju med kompetensbaserade frågor. Urval och intervjuer sker löpande under annonseringsperioden.
Innan anställningsavtal kan tecknas kommer en bakgrundskontroll och säkerhetsprövning att genomföras på slutkandidaten. Provanställning kommer att tillämpas.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Varmt välkommen med din ansökan!
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet.
Kommunledningskontoret , Administrativa avdelningen , Kanslienheten
Walid Ahmed 08-58169000
