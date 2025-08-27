Välbetalt extrajobb i Helsingborg!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Helsingborg Visa alla lagerjobb i Helsingborg
2025-08-27
Är du en detaljorienterad och effektiv person som trivs i en dynamisk logistikmiljö? Har du förmågan att hantera flera uppgifter samtidigt med noggrannhet? Då är du den vi söker!
Arbetsuppgifterna varierar men exempel är:
• Plockning: Du kommer att ansvara för att plocka varor enligt beställningar och se till att rätt produkter väljs och hanteras noggrant.
• Packning: Efter plockning kommer du att packa varorna på ett säkert och effektivt sätt för att förbereda dem för leverans.
• Kvalitetskontroll: Det är viktigt att upprätthålla höga kvalitetsstandarder. Du kommer att utföra kontroller för att säkerställa att varorna är korrekta och i gott skick innan de skickas ut.
• Lagunderhåll: Du kommer att bidra till att hålla lagret organiserat och rent för att säkerställa en smidig och effektiv arbetsmiljö.
Arbetstiderna är varierande måndag - fredag samt helgarbete förekommer, vi ser därför gärna att du är flexibel. Under lov och ledigheter bör du även ha möjlighet att arbeta upp till heltid.
StudentConsulting ansvarar för rekryteringsprocessen och slutgiltiga kandidater kommer bli anställda av oss och arbeta som uthyrda medarbetare till vår kund.
DETTA SÖKER VI
• Noggrannhet och precision: Du bör vara noggrann och ha förmågan att utföra uppgifter med hög precision.
• Tidshantering: Förmågan att hantera tid och uppgifter effektivt är viktigt för att uppnå produktivitet.
• Teamarbete: Du kommer att samarbeta med andra i teamet för att säkerställa att alla uppgifter utförs korrekt och i tid.
• Grundläggande fysisk förmåga: Arbetet kan vara fysiskt krävande, så en grundläggande fysisk förmåga är viktig.
• Tillgänglighet: Minst 2 vardagar i veckan under terminstid samt upp till heltid under perioden som jul- och sommar.
Krav:
• Pågående studier på minst 50% i minst två år framöver och fördel om du är i början av din studietid.
• Tillgång till bil och körkort
• Truckkort är meriterande
Tror du att du har vad som krävs för att bli en del av vårt plock- och packteam? Skicka in din ansökan idag och ta chansen att bli en del av vårt team!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade.
