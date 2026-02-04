Vaktmästeri - Sommarjobb
Fix, trädgård och allt däremellan - här händer det! Vi söker dig som vill vara med och hålla våra byggnader, trädgårdar och inomhusmiljöer i toppskick i sommar. Här får du en varierad roll där du både underhåller, reparerar och skapar en magisk miljö som våra gäster älskar.
DINA ARBETSUPPGIFTER Som sommarjobbare i vårt vaktmästeri är ingen dag den andra lik. Tillsammans med vår erfarna personal får du pyssla om och fixa på både Mossbylund och Bongska Huset, med allt från trädgård och små reparationer, till snickeri och måleri. Med händerna i arbete får du direkt se resultatet av ditt jobb, samtidigt som du är med och skapar den magiska känslan som gör att gästerna vill återvända.
VEM ÄR DU? Du är lösningsorienterad, social och trivs med praktiska uppgifter Du gillar att lära dig nya saker, kan jobba både i team och självständigt och du ser utmaningar som möjligheter. Tidigare erfarenhet är ett plus, men viktigast är att du är nyfiken, arbetsvillig och att du har B-körkort för att kunna köra våra företagsbilar mellan anläggningarna.
Vi värdesätter alltid personliga egenskaper framför erfarenhet. Det viktigaste är att du är en riktig Mossbylundare i hjärtat: glad, positiv och inte rädd att bjuda på ett leende
VEM ÄR VI? Beläget på Skånes vackraste sydkust, är Mossbylund med sin lillasyster Bongska Huset i Abbekås Hamn, unika platser med en familjär arbetsmiljö där vi strävar efter att skapa en trivsam och kreativ atmosfär. Vi värnar om korta beslutsvägar som ger utrymme för innovation. Vi är kollektivavtalsbundna och en Svanenmärkt arbetsplats som särskilt värnar om miljön. Hos oss får du kollegor som delar din passion för service och som tillsammans med dig vill skapa Mossbymagi för alla våra gäster.
DETTA ERBJUDER VI Hotell Mossbylund och Bongska Huset erbjuder ett fantastiskt team och en familjär stämning där vi tillsammans strävar efter att erbjuda våra gäster en magisk upplevelse varje dag.
Anställningen är en visstidsanställning under sommaren med arbete både vardag och helg.
Lön enligt avtal mellan HRF och Visita enligt följande tabell:
Fr.o.m 19 år Fr. 1 april 2025; 121,51 kr/h Fr. 1 april 2026; 124,92 kr/h
Fr.o.m 18 år Fr. 1 april 2025; 112,42 kr/h Fr. 1 april 2026; 115,56 kr/h
Vi tycker självklart att lönen är viktig, men här på Mossbylund blir jobbet extra magiskt tack vare stämningen, teamet och alla minnesvärda gäster du får träffa!
Som anställd får du även njuta av personalförmåner som fantastisk restaurangmat, träning, spabehandlingar och övernattning till rabatterat pris.
REDO ATT ANSÖKA?
Känner du att Mossbylundare låter som något för dig? Då ser vi fram emot din ansökan och att kanske få välkomna dig till vårt magiska team i sommar! Vi hörs! Så ansöker du
