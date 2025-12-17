Vaktmästare till First Camp Gränna - Vättern
2025-12-17
Är du händig, flexibel och redo att göra skillnad för både kollegor och gäster? Vi söker en Vaktmästare som brinner för att hålla våra lokaler och utomhusmiljöer i toppskick. Om du gillar att hugga i där det behövs och snabbt kan omvandla problem till positiva lösningar, då kan du vara den vi söker!
Vilka är First Camp?
Vårt mål är klart - att bli världens ledande campingkedja, vilket såklart förutsätter att våra gräsmattor är välklippta, att alla lampor lyser och att vi hela tiden månar om både helhet och detaljer. Våra destinationer hade förfallit utan våra vaktmästare, en oerhört viktig roll på varje destination!
Vad innebär rollen?
Som Vaktmästare på First Camp ansvarar du för det dagliga underhållet på destinationen, vilket innebär allt från gräsklippning och byte av lampor till enklare snickeriarbeten och fastighetsskötsel. Du hanterar också felanmälningar från gäster, där din servicekänsla och förmåga att snabbt rycka in gör stor skillnad. Med en positiv och lösningsfokuserad attityd skapar du trygghet och trivsel för alla som vistas hos oss.
I grunden omfattar dina arbetsuppgifter allmänna vaktmästerisysslor, men vi förväntar oss även att du är flexibel och kan stötta andra områden när det behövs. Vi arbetar alltid med gästernas behov i centrum, och som en del av vårt team bidrar du till att möta och lösa vardagens utmaningar.
Vem söker vi?
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av vaktmästeri eller fastighetsskötsel, även om det inte är ett krav. Du är händig, trivs med fysiskt arbete och uppskattar omväxlande arbetsdagar. Med ett öga för detaljer och en förmåga att snabbt anpassa dig till nya situationer, har du lätt för att skapa en överblick och prioritera arbetsuppgifter. Du ser lösningar där andra ser problem och är alltid redo att leverera det där lilla extra för våra gäster.
Som person är du positiv och hjälpsam, gillar att bjuda på dig själv och uppskattar en god teamkänsla. Om du har en utbildning inom relevant område är det meriterande men inte ett krav. Vi förväntar oss att du kan kommunicera väl på svenska eller engelska för att hantera instruktioner och bemöta gästerna på ett trevligt och professionellt sätt.
Vad erbjuder vi?
På First Camp har många börjat i din position och sedan klättrat inom företaget. Du kommer att få möjlighet att utvecklas, lära dig nya saker och träffa människor från hela världen. Våra gemensamma värderingar styr våra dagliga handlingar:
We Care: Vi jobbar tillsammans med omtanke om gästen, medarbetaren och planeten. Vi skapar en öppen och stöttande miljö där vi utmanar varandra, lär oss av misstag och firar framgångar.
We Have Fun: Genom att vara oss själva och ha roligt ihop skapar vi en välkomnande stämning för alla vi möter. Tillsammans skapar vi fina minnen för våra team, kollegor och gäster.
We Simplify: Framåtanda, tillsammans med viljan att lära, gör att vi ständigt förbättrar och utvecklar hur vi arbetar. Vi gör det enkelt för varandra - det ska vara lätt att göra rätt för både kollegor och våra gäster.
We Deliver Results: Vi fokuserar i allt vi gör på att skapa resultat för våra gäster, kollegor och hela företaget. Målen är högt satta och vi lyckas bäst när vi använder både hjärta och hjärna.
