Vaktmästare
2026-01-19
Vill du arbeta fysiskt ute i friska luften? Som säsongsanställd vaktmästare på Svenska kyrkan i Boden ser du till att våra kyrkor, församlingshem och grönytor är vackra, säkra och trivsamma.
Om tjänsten
Din huvudsakliga arbetsuppgift kommer vara att ta hand om våra utomhusmiljöer. Arbetet består i av att klippa gräs, trimma häckar, vattna och plantera, men även utföra enklare fastighetsskötsel.
Du arbetar heltid måndag-fredag, 07.00-15.30 under hela perioden 1 juni-28 augusti
Om dig
Vi söker dig som
Har B-körkort
Kan både samarbeta och ta egna initiativ
Erfarenhet av grönyteskötsel är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan, innehållande CV, personligt brev samt önskad period, senast 28 februari. Märk din ansökan med "Vaktmästare".
Epost: bodens.pastorat@svenskakyrkan.se
Brev: Svenska kyrkan Boden, Strandplan 25, 961 34 Boden
Kontaktperson
Samuel Zakari, kyrkogårdschef
0921-77545 / samuel.zakari@svenskakyrkan.se
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
