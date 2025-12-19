Vaktmästare
2025-12-19
Dina arbetsuppgifter
Avdelningen drift och underhåll ansvarar för tillsyn, reparation samt drift av områdena utemiljö, byggnad och installationer över tid med god teknisk status och nöjda kunder.
Detta uppnås genom ett nära samarbete med kund, förvaltningens övriga avdelningar samt andra organisationer i staden. Avdelningen ansvarar för att genomförandet av besiktningar som myndigheter kräver samt bidrar till utvecklingen av energisparåtgärder. Vi utför de uppdrag som beställs av våra kunder.
Vi söker nu vaktmästare på tidsbegränsade anställningar, på cirka 6 månader, till vår enhet kontorsservice. Kontorsservice är en enhet som servar flera av våra egna lokaler. Våra lokalvårdare håller lokalerna fina och rena och våra vaktmästare har hand om allt från godsmottagning till posthantering.
Som vaktmästare har du en bred roll där dina huvudsakliga uppgifter är allt från monteringsarbeten, byte av ljuskällor, hantera inkommande vaktmästeri ärenden till att ta emot gods och hantera post. Att hantera det som ingår i den dagliga rutinen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter inom rollen:
- godsmottagning
- posthantering
- mindre reparationer
- underhåll
- hantera och åtgärda serviceanmälningar
- avfallshantering
- köra ut material
- medverka vid flyttar
Kvalifikationer
Vi söker dig med, som lägst, relevant gymnasieutbildning för tjänsten. Vi ser också att du för tjänsten behöver viss erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom vaktmästeri.
Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt. Du kan ändra hur du jobbar när saker förändras. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar. Du är uppmärksam i ditt bemötande. Du är positiv, hittar lösningar och vill hjälpa till. Du förstår vad de vi är till för behöver och ser till att de blir nöjda.
För tjänsten krävs också b-körkort, Office-paketet, Outlook. Du behöver också kunna kommunicera obehindrat i tal och skrift på svenska. Övrig information
Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vi arbetar i trevliga lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Stadsfastigheter arbetar för ett hållbart arbetsliv där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ett rikt liv också utanför arbetet. Vi erbjuder dig ett utvecklings- och innovationsklimat som ger dig goda möjligheter till karriärutveckling. Inom förvaltningen tillämpar vi ett tillitsbaserat ledarskap som grundar sig i den inkluderande arbetsplatsen.
Vi strävar efter att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män och en spridning när det gäller ålder på vår förvaltning. Vi vill att vår arbetsplats ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Som anställd inom Göteborgs Stad omfattas du av allmän tjänsteplikt, utifrån lagen om totalförsvarsplikt.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.Om företaget
Stadsfastighetsförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att planera, bygga, hyra in, förvalta och utveckla lokaler och utemiljöer för Göteborgs Stads verksamheter. Varje dag är hundratusentals göteborgare verksamma i förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och andra lokaler som vi sköter om.
Gemensamt med stadsmiljöförvaltingen, exploateringsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har vi ett samordnat ansvar för stadsutvecklingen i Göteborgs stad. Detta innebär en delad ansvarsfördelning och roller utifrån skeden: planering; genomförande och förvaltning med mål att bidra till en sammanhållen, effektiv och transparent stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv i staden. Ersättning
Månadsavlönad
