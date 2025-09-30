Utvecklingsledare Business Region Väst
Västsverige är en av de regioner i världen där det satsas mest på investeringar i forskning och utveckling i förhållande till ekonomins storlek. Näringslivet befinner sig en stor omställning med elektrifiering och cirkularitet som ledord, vilket kräver både innovation, förändrade kompetenser och gemensamma nya sätt att planera för nya stora företagsetableringar och expansionsinvesteringar.
Som ett sätt att möta denna samhällsomställning och bidra till ett än mer hållbart och konkurrenskraftigt samhälle genomförs projektet Västsvenska etableringar för grön omställning under tre års tid i Västra Götaland. Vi är nu halvvägs i projektet och det är dags att accelerera insatserna.
Fyrbodals kommunalförbunds investeringsfrämjande arbete sker genom Business Region Väst vars uppdrag är att samordna, proaktivt marknadsföra, attrahera investeringar och etableringar till regionen. Fyrbodal kommunalförbund arbetar tillsammans med och för Fyrbodals 14 kommuner för en ökad tillväxt. Business Region Väst är regional partner till Business Sweden och därmed en del av Sveriges investeringsfrämjande arbete.
Business Region Väst erbjuder effektiv och smidig service för svenska och utländska bolag som söker rätt förutsättningar för nyetablering eller expansion. Arbetet sker genom exempelvis uppsökande möten via mässor, seminarium och på andra mötesplatser. Målsättningen är att synliggöra vår delregions styrkor och att skapa och vidareutveckla ett gott investeringsklimat genom nära samverkan med delregionens näringslivsenheter och andra viktiga partners, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar utifrån identifierade behov och insatsområden och utgår från fyra arbetspaket:
• Industristruktur och värdekedjor - analys och planering
• Ökad offertberedskap - samspel med kommuner och andra intressenter
• Expansionsmöjligheter för befintligt näringsliv
• Investeringsfrämjande marknadsbearbetning
Utvecklingsledarens roll innebär att driva utvecklingsarbete som stärker kommunalförbundets etableringsarbete genom att bidra med specialistkunskap, analysstöd och metodimplementering. Kvalifikationer
• Relevant utbildning inom företagsekonomi, marknadsföring, internationella affärer på universitets- eller högskolenivå, eller motsvarande
• Mycket god kommunikativ förmåga, vilket även innefattar att tala och skriva på svenska och engelska samt tala inför större grupper. Mycket goda kunskaper i MS Office.
• Erfarenheter av kvalificerat sälj- och marknadsföringsarbete och relationsskapande arbete.
• Erfarenhet av etableringsfrämjande arbete.
• Stor förståelse för såväl offentliga verksamheters som företags förutsättningar och drivkrafter.
Meriterande
• Internationella erfarenheter och kontakter
• Kännedom om Fyrbodalsområdet och av arbete i en politiskt styrd organisation
• Kunskap om innovationsstödsystem och företagsfrämjande aktörer
• Kunskap om cirkulära affärsmodeller
Personliga egenskaper som är viktiga för tjänsten
Du har en stor egen drivkraft och förmåga att driva processer i mål. Som person har du lätt för att omvärldsbevaka, analysera och se lösningar, även i nya och oväntade situationer. Du är bra på att skapa och etablera förtroendefulla relationer genom nätverk och samverkan.
Du är initiativtagande och tar gärna kontakt med samverkanspartners och kollegor. Du trivs med att arbeta både operativt och strategiskt. Du har god samarbetsförmåga och har lätt för att skapa engagemang och delaktighet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet till uppdraget.
Anställningsform: projektanställning 2026-01-01 -2026-12-31.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse/datum.
Ort: Trollhättan och/eller Uddevalla.Övrig information
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten.
