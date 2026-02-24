Utvecklingsingenjör - Test och Verifiering
CTC AB / Maskiningenjörsjobb / Ljungby Visa alla maskiningenjörsjobb i Ljungby
2026-02-24
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos CTC AB i Ljungby
Vi söker en Utvecklingsingenjör - Test och Verifiering
Vill du vara med och utveckla framtidens värmelösningar?
Vi söker nu en driven och strukturerad utvecklingsingenjör med fokus på test och verifiering till vårt team. Du kommer att spela en nyckelroll i utvecklingen av framtidens CTC produkter samt att säkerställa kvalitet, funktionalitet och regelefterlevnad för våra produkter inom värmepumpar, system och tankar.
OM DIG
Vi söker dig som har Ingenjörsexamen eller motsvarande erfarenhet. Du har goda kunskaper i Svenska och Engelska, både tal och skrift. Vi ser gärna att du har kännedom om CTC:s produktprogram, har god social kompetens och ser ett helhetsperspektiv.
Du har förmågan att arbeta självständigt men också i team, är stresstålig och har målfokus. Delar med dig av kunskap och bidrar med förbättringar. Erfarenhet av ERP-system, gärna M3.
Meriterande är det om du har erfarenhet av projektledning, kunskaper inom kylteknik, VVS och ellära.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Som utvecklingsingenjör kommer du att:
Delta i utvecklingsprojekt, ändringsbegäran och vara delprojektledare vidprovning.
Praktiskt utvärdera produkter med fokus på funktionalitet och delfunktioner.
Ta fram provplaner och genomföra både positiva och negativa tester
Dokumentera tester enligt gällande rutiner och säkerställa tydliga rapporter
Ge intern teknisk support vid behov.
Följa relevanta provstandarder där det är tillämpligt.
Säkerställa att för provningen relevant utrustning används och att den kalibrerats enligt gällande rutiner
Underhålla beräknings- och rapportmallar.
Planera och följa upp aktiviteter enligt tidplan
Aktivt söka den information som krävs för att hålla uppsatta tidplaner
Delta aktivt i produktrelaterade frågor från branschorganisationer och myndigheter.
Bevaka relevanta standarder och direktiv för produktgrupperna CTC
Förvalta tekniska filer såsom produktdatafiler, guidelines, registerlistor m.m.
Leda arbetet mot olika kvalitetssystem (HP-keymark, EHPA, MCS m.fl.).
Vid behov även utföra andra arbetsuppgifter som påkallas av företaget
Befogenheter att frisläppa tekniska underlag.
Att i det dagliga arbetet fatta beslut som krävs för att uppfylla ovan definierade ansvar
OM OSS
Välkommen till CTC! Vi är ett svenskt bolag i internationell toppklass. I Ljungby, mitt i de småländska skogarna, hittar du vårt huvudkontor och vår fabrik. De första värmeprodukterna utvecklade vi redan 1923. Det är nu med hundra års samlad erfarenhet som vi tar steget vidare till nästa generations värmepumpar och innovativa lösningar. Med kunskap och handling skapar vi förutsättningar för en hållbar och bättre värld.
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, så vänta inte med din ansökan.
Sista ansökningsdatum 22 mars 2026
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare CTC AB
(org.nr 556060-2269), https://ctc.se/ Arbetsplats
CTC Kontakt
Alexander Lindberg alexander.lindberg@ctc.se Jobbnummer
9759671