Utredare | Transportstyrelsen | Göteborg
Manpower AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-03-11
Manpower söker nu en engagerad och noggrann utredare till vår kund Transportstyrelsen. Som utredare kommer du att arbeta med att handlägga taxiförarlegitimationer utifrån tydliga riktlinjer. Här får du en möjlighet att arbeta med samhällsviktiga frågor och göra skillnad i människors vardag.Publiceringsdatum2026-03-11Om tjänsten
Start: 2026-05-04
Slut: 2026-06-30
Omfattning: Heltid
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Som utredare hos Transportstyrelsen kommer du att arbeta med ärendehantering kopplad till ansökningar om taxiförarlegitimation. Dina uppgifter inkluderar bland annat:
Utreda och handlägga inkomna ansökningar.
Bedöma om den sökande uppfyller krav på bland annat laglydnad och medicinska förutsättningar.
Säkerställa att besluten följer gällande lagstiftning och Transportstyrelsens riktlinjer.
Arbeta självständigt men också samverka med kollegor för att upprätthålla rättssäkerhet och kvalitet.
Du kommer att få upplärning inom ärendeutredning och uppdraget utförs på heltid under perioden 1 maj 2026 till 30 juni 2026, med möjlighet till förlängning.
För att vara aktuell för tjänsten måste du uppfylla följande krav:
Avslutad högskoleexamen, gärna inom områden som juridik, samhällsvetenskap, kriminologi eller likvärdigt.
Har minst 6 månaders erfarenhet av administrativa eller utredande arbetsuppgifter.
Det är meriterande om du har erfarenhet från offentlig sektor.
Som person är du:
kundorienterad och har lätt för att skapa bra samarbeten.
noggrann, pålitlig och har förmåga att arbeta självständigt.
lösningsorienterad och trivs i ett högt tempo.
tar egna initiativ och har en vilja att lära dig nya saker.Företaget
Transportstyrelsen arbetar för att säkerställa en trygg, säker och hållbar transportsektor i Sverige. I detta uppdrag kommer du att bli en del av en verksamhet som har stor påverkan på samhället och som ställer höga krav på kvalitet, noggrannhet och rättssäkerhet. Du får arbeta i en professionell och stöttande miljö där du erbjuds upplärning, utvecklingsmöjligheter och en chans att bidra till viktiga samhällsfunktioner.
Ansök snarast
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV, urval sker löpande och uppdraget kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du frågor om uppdraget eller om rollen som konsult, är du välkommen att maila ansvarig konsultchef Malin Ring malin.ring@jeffersonwells.se
