Utredare miljöstatistik
Handlingskraftig och samhällsintresserad? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss. Statistikmyndigheten SCB är landets största och främsta kunskapskälla inom statistik. Vår statistik används överallt, hemma vid köksbordet, i nyhetsrapporteringen och av beslutsfattare i riksdag och regering.Publiceringsdatum2026-03-24Arbetsuppgifter
Vi söker en till två miljö/naturvetare/civilingenjör som vill bidra till att uppnå Sveriges miljömål och internationella rapporteringskrav till EU och FN. Nationell miljöstatistik är avgörande för att identifiera nödvändiga åtgärder för en bättre miljö och ett hållbart samhälle.
Vår miljöstatistik omfattar områden som avfall, farliga ämnen, klimatpåverkande utsläpp, luftföroreningar och utsläpp till vatten. Verksamheten bedrivs inom ramen för Svenska miljöemissionsdata (SMED), ett unikt samarbete mellan fyra organisationer där SCB är en av de tre expertmyndigheter som producerar miljöstatistik på uppdrag av Naturvårdverket och Havs- och vattenmyndigheten.
Vi söker en utredare till detta område:
* Avfallsstatistiken är ett område som utvecklas snabbt i takt med nya krav på hållbar avfallshantering och materialåtervinning. I avfallsgruppen tar vi fram statistik om t.ex. förpackningar, livsmedelsavfall och industriavfall.
Arbetet kan även delvis finnas inom det här området:
* Inom luft och klimat framställer vi statistik till tex Parisavtalet och Luftvårdskonventionen. Statistik som används för att följa upp de mål som satts för Sverige inom FN, EU och nationellt avseende utsläpp av växthusgaser samt luftföroreningar. Även statistik över utsläpp till vatten tas fram.
Arbetet inom miljöstatistiken förutsätter ett aktivt samarbete såväl internt inom SCB och SMED som med uppdragsgivare och samarbetspartners på andra myndigheter. Du kommer även ha kontakt med användare av statistiken. Som stöd i arbetet finns etablerade processer, kvalitetsmanualer, erfarna medarbetare och experter.
Vill du ...
* framställa, analysera, dokumentera, rapportera och kommunicera miljöstatistik
* utveckla statistikens kvalitet och innehåll
* omvärldsbevaka och analysera frågor inom miljöområdet
• då tror vi att den här tjänsten kan vara riktigt intressant för dig!Kvalifikationer
Vi vill att du har:
* akademisk examen som har miljö, naturvetenskap eller teknik som huvudämne
* akademiska kurser i statistik
* goda kunskaper i programmering (R, SAS, python eller motsvarande)
* goda kunskaper i Officepaketet
* mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska
Vi ser det som meriterande om du har:
* aktuell erfarenhet, gärna från arbetslivet, av utrednings- och analysarbete och/eller statistikframställning inom miljöområdet
* ämnesmässig kunskap som bedöms som relevant för tjänsten (särskilt inom avfallsområdet men även utsläpp till luft och vatten)
* aktuell erfarenhet av arbete med stora datamängder (datahantering, databearbetning och analys)
För att det här ska bli en bra matchning för både dig och oss är det viktigt att du kan planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är noggrann, har en god analytisk förmåga och kan bearbeta och tolka data på ett kvalitetsmedvetet sätt. Du gillar att arbeta med komplexa frågor. Som person är du ansvarstagande och strukturerad. Samtidigt har du lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar och har förmåga att omprioritera när behov och förutsättningar förändras. Du är flexibel och har förmåga att växla mellan arbetsuppgifter utifrån vad verksamheten har behov av. Du har en god förmåga att samarbeta. Du arbetar bra med andra människor och du vill ingå i ett team där du bidrar till att dina kollegor trivs och lyckas med sitt arbete.
ÖVRIGT
De här tjänsterna finns på sektionen för miljöekonomi och miljö i Solna. Utifrån verksamhetens förutsättning finns det möjlighet att även arbeta viss tid hemifrån.
En av tjänsterna är tillsvidare och inleds vanligtvis med sex månaders provanställning, den andra tjänsten innebär en visstidsanställning som kan innebära placering på annan sektion inom enheten för Miljö och samordning. Tillträdesdatum kommer vi överens om.
Hos oss är alla medarbetares kompetens och potential viktig. Vi tror på en inkluderande kultur där vi drar nytta av vår mångfald och våra olikheter. Du som söker delar våra förhållningssätt: mod att agera, tillit till varandras kompetens och goda vilja, handlingskraft att omsätta ord i arbete och var och ens ansvar att bidra till helheten.
Du ansöker genom att registrera ditt CV på svenska. Bifoga ditt examensbevis med kursförteckning. Krav på akademiska poäng som inte ingår i en examen ska verifieras genom studieintyg/registerutdrag. I din ansökan får du besvara ett antal urvalsfrågor i vårt rekryteringssystem som du kommer till när du klickar på Ansök nedan. Vid denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Om du har skyddade personuppgifter, vänligen kontakta HR-partner via SCB:s växel.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SCB2026/316". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statistiska Centralbyrån
(org.nr 202100-0837) Arbetsplats
SCB, Ekonomisk statistik och analys Kontakt
Sektionschef Miljöekonomi och miljö
Annika Damm 0104794992 Jobbnummer
9815325