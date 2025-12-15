Utredare inom smittskydd
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.
Vill du arbeta med att skydda folkhälsan? På Enheten för zoonoser och antibiotikaresistens får du möjlighet att tillämpa och vidareutveckla din kompetens inom det viktiga arbetet med epidemiologisk övervakning, rapportering och utbrottshantering av de anmälningspliktiga smittsamma sjukdomarna som enheten har ansvar för. Vi söker dig som har god kommunikativ förmåga, både i tal och skrift, är noggrann och analytisk, och vill vara med och göra skillnad i ett dynamiskt och meningsfullt arbete!
Vad ska du jobba med?
Som utredare på Enheten för zoonoser och antibiotikaresistens kommer du att:
• Arbeta med epidemiologisk övervakning, rapportering och hantering av utbrott av de anmälningspliktiga smittsamma sjukdomarna som enheten har ansvar för.
• Bidra till att utveckla och förbättra arbetssätt för datahantering, visualisering och automatisering av processer.
• Ta fram kunskapsunderlag och ge stöd till myndighetens målgrupper, inklusive allmänheten och beslutsfattare.
• Samordna arbetet både internt och externt genom att upprätthålla dialog och samverkan med nationella och internationella aktörer.
• Utföra sedvanliga uppgifter inom myndigheten, såsom medverkan i enhetens och myndighetens generella utvecklingsarbete, remissvar, granskning av texter, analyser, rapportskrivning och omvärldsbevakning.
Vem söker vi?
Krav för anställningen:
• Högskoleexamen inom ett för arbetsområdet relevant område, till exempel epidemiologi, biologi (inklusive molekylärbiologi, virologi, bakteriologi), medicin (inriktning epidemiologi eller liknande).
Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:
Mycket stor vikt läggs vid:
• Personliga egenskaper som en god samarbetsförmåga, är ansvarstagande, noggrann, analytisk, initiativtagande och med god kommunikativ förmåga i tal och skrift.
• Erfarenhet av epidemiologisk övervakning och utbrottshantering av smittsamma sjukdomar, nationellt och/eller regionalt.
• Stor vana av programmering i R eller motsvarande samt analys av omfattande/komplexa data.
Stor vikt läggs vid:
• Fördjupad kunskap inom enhetens ansvarsområden (zoonoser och/eller antibiotikaresistens).
• Erfarenhet av arbete på myndighet.
• Erfarenhet av myndighetssamverkan.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Vikt läggs vid:
• Statistikkunskaper.
• Genomgången forskarutbildning.
Vad gör enheten?
Enhetens uppdrag är epidemiologisk övervakning och utbrottsutredningar av zoonoser (livsmedelsburen, vattenburen och vektorburen smitta). Enheten ansvarar också för den nationella övervakningen av antibiotikaresistenta bakterier samt vårdrelaterade infektioner.
Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.
Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten
Om anställningen
Du kommer att anställas som utredare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är ett vikariat på heltid till och med 2026-12-31. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.
Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Alma Brolund, telefon 010- 205 21 06.
Fackliga företrädare är för SACO Pi Zetterquist, telefon 010-205 22 95, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.
Välkommen med din ansökan till befattningen som utredare hos oss!
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.
Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.
Ansök senast 2025-12-29 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 05193-2025-2.1.1
