Uthyrningskoordinator/assistent
Randstad AB / Assistentjobb / Stockholm Visa alla assistentjobb i Stockholm
2025-09-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en uthyrningskoordinator/assistent på deltid, till vår kund i centrala Stockholm, som arbetar inom fastighetsbranschen. Du studerar sannolikt till mäklare, förvaltare eller liknande och har ett stort intresse för fastighetsbranschen. Du är en stjärna på att ge service och är inte rädd för att ta egna initiativ och lyfta lur. Som person är du positiv,driven och har ett professionellt förhållningssätt. Detta är ett konsultuppdrag på 1-2 dagar i veckan enligt överenskommelse, fram till jul initialt, men med möjlighet till förlängning. Arbetstid 8-17. Start omgående eller så snart som möjligt.
Ansvarsområden
Hålla visningar
Hantera intresseanmälningar i CRM
Viss uppsökande verksamhet. Ex. ringlista, intressebank i CRM mm.
Enklare marknadsundersökningar
Lämna över kund till uthyrare vid skarpt läge kring förhandling
Fortsatt kontakt med kund mellan signering och tillträdeKvalifikationer
Grundläggande kunskap inom fastigheter och administration
Studerar eller har studerat till mäklare, förvaltare eller liknande
Erfarenhet av att arbeta inom service
Meriterande är om du har arbetat en liknande rollOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Hourly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9514361