Utesäljare till Marktvättarna
Marktvättarna i Västra Götaland AB / Säljarjobb / Skövde
2026-02-09
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
, Tibro, Tidaholm, Götene, Skara
Vill du arbeta i ett växande företag där du själv styr din arbetsdag, har stor frihet under ansvar och samtidigt har tryggheten av garantilön? Då kan detta vara jobbet för dig.Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
Marktvättarna söker nu en driven och social utesäljare som vill vara med och expandera vår verksamhet i Skövde med omnejd. Du arbetar med att sälja våra tjänster direkt mot privatpersoner och fastighetsägare.
Du kommer att sälja tjänster inom bland annat:
Taktvätt
Takmålning
Stentvätt
Fasadtvätt
Altantvätt
Epoxigolv
(Se komplett tjänsteutbud på vår hemsida)
Vi erbjuder
• Garantilön
• Inget provisionstak - du påverkar själv din inkomst
• Stor frihet under ansvar
• Möjlighet att arbeta i ett växande företag
• Ett varierande och självständigt arbete
Vi söker dig som
• Är social, driven och målmedveten
• Har lätt för att skapa förtroende hos kunder
• Trivs med att arbeta självständigt
• Har B-körkort
Meriterande
• Tidigare erfarenhet av uppsökande försäljning
• Erfarenhet från exempelvis larm-, solcells- eller liknande bransch
Om Marktvättarna
Vi arbetar med professionell rengöring och ytskikt av tak, fasader, markytor och golv med fokus på kvalitet, miljö och nöjda kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
E-post: Victor@marktvattarna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Utesäljare Skövde". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marktvättarna i Västra Götaland AB
(org.nr 559530-7108) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Projektledare
Victor Mann Victor@marktvattarna.se Jobbnummer
