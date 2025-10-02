Utbildningsspecialist - Eskilstuna
Fortifikationsverket söker en till två strategiska och nytänkande utbildningsspecialister till vår snabbväxande utbildningsenhet!
Vill du arbeta med att samordna och projektleda utbildningsinsatser som ger resultat och skapar engagerade medarbetare? Är du väl insatt i vuxnas lärande och har erfarenhet från utbildningsverksamhet? Läs då gärna vidare och ansök idag!
Initialt är placeringen i Eskilstuna med möjlighet till distansarbete. Vi har kontor och samarbeten över hela landet så vi har därför en hybrid arbetsform.
Fortifikationsverket äger, utvecklar och förvaltar försvarsfastigheter. Hos oss bidrar du till något av det viktigaste vi har - ett tryggt och fritt Sverige.
Din vardag - bidra till Sveriges försvarsförmåga
Som utbildningsspecialist på Fortifikationsverket kommer du att arbeta i den centrala utbildningsenheten som ingår i HR- och kommunikationsavdelningen. Enheten består idag utav en enhetschef, en utbildningsadministratör, två utbildningsproducenter samt fyra utbildningsspecialister. Tjänsten är initialt placerad på huvudkontoret i Eskilstuna som ligger centralt med fem minuters promenad från centralstationen. Vi har kontor över hela landet och därför är vår arbetsform hybrid. Vi har också möjlighet till distansavtal som tillåter hemarbete ett par dagar i veckan om så önskas.
Utbildningsenheten ansvarar för den del av myndighetens kompetensförsörjning som bedrivs genom kompetensutveckling. Enheten arbetar för att skapa en positiv lärmiljö och utveckla effektiva metoder för värdeskapande kompetensutvecklande insatser. I vårt nära verksamhetsstöd är vi också en viktig del i introduktionsprocessen på myndigheten, i kartläggningen av kompetenser och utbildningsbehov samt att vi bidrar med lösningar kopplat till att lära i arbetet. Vi deltar även i nätverk med andra myndigheter för att skapa meningsfulla samarbeten och kunna dela med oss utav insikter, verktyg och metoder.
Vi är en växande enhet som varje dag arbetar för att på bästa sätt kunna möta verksamhetens behov. Vårt arbete och vårt uppdrag ställer höga krav på flexibilitet, kreativitet och lösningsfokus lika mycket som det ställer krav på att vi följer riktlinjer och processer. Vi är ett engagerat och positivt team som känner att vi gör skillnad varje dag och tillsammans med verksamheten bidrar till ett säkrare Sverige. Vi arbetar analysdrivet och med förhållningssättet att vi, liksom hela Fortifikationsverket, är i ständig utveckling.
Exempel på arbetsuppgifter kan vara att:
• Arbeta med och samordna Fortifikationsverkets utbildningsplan.
• Samordna och projektleda interna och externa samarbeten kopplat till kompetenshöjande insatser.
• Delta och bidra i arbetet med vår introduktionsprocess.
• Upphandla utbildningar i samarbete med verksamheten.
• Vara ett pedagogiskt stöd i utvecklingen av nya och befintliga utbildningsinsatser.
• Vid behov utbilda och/eller facilitera workshops.
Vad erbjuder du oss?
Vi söker dig som har slutförd gymnasieutbildning kompletterad med utbildning eller arbetslivserfarenhet inom utbildningsområdet eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer lämpligt. Vidare krävs det flerårig erfarenhet av arbete med samordning och/eller erfarenhet av projektledning i större projekt med många kontaktytor. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift samt innehar körkort B.
Det är meriterande om du har eftergymnasial utbildning såsom yrkeshögskoleexamen inom exempelvis projektledning eller pedagogik.
Det är även meriterande med erfarenhet från liknande roll i en större organisation, från en pedagogisk verksamhet, från en verksamhet med säkerhetsarbete och beredskap eller bygg- och fastighetsbranschen. Har du erfarenhet av att ha arbetat inom en organisation med höga krav på säkerhet och behörighetsutbildad personal är det till din fördel.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet där en viktig del är att du har en hög säkerhetsmedvetenhet. Du arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Du vet vikten av samarbete för att finna lösningar. Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer. Du trivs också och är van vid att ta egna initiativ och att driva och strukturera uppgifter. Rollen är varierande och vi söker dig som är analytisk och lösningsorienterad samt kan behålla ett helikopterperspektiv i det dagliga arbetet, även när trycket är högt. Välkommen med din ansökan!
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1200 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens samt att vi erbjuder distansarbete. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning med möjlighet till provanställning. Placeringsort är Eskilstuna. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter; har du skyddade personuppgifter kontaktar du den rekryteringsspecialist som finns namngiven så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 13 okt 2025. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryteringskonsult Bianca Gideback på 070-8110364 eller enhetschef Linda Dyrén på 010-4444897. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000. Ersättning
