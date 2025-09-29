Utbildningsledare och Utbildare till Hitech
Hi:tech Småland AB / Pedagogjobb / Vetlanda Visa alla pedagogjobb i Vetlanda
2025-09-29
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hi:tech Småland AB i Vetlanda
Hitech i Vetlanda växer fram som en ny mötesplats för teknikutbildning. Nu söker vi dig som vill vara med och bygga framtiden.
Tänk dig ett hus där innovation, nyfikenhet och tekniskt kunnande möts varje dag. Ett hus där talanger får växa, företag hittar tekniska lösningar och människor utvecklas.
Det huset byggs nu. Det heter Hitech i Vetlanda. Och nu letar vi efter dig, en teknisk utbildningsledare och utbildare med hjärta för både teknik och människor. Du är den som leder, inspirerar och formar blivande operatörer, tekniker och programmerare.
Din roll
Här får du mer än ett jobb, du får en chans att vara med och skriva framtidens teknikhistoria. Som utbildningsledare och utbildare på Hitech kommer du att:
Skapa och genomföra korta, spetsiga teknikutbildningar som möter industrins verkliga behov.
Skräddarsy uppdragsutbildningar för företag som vill vässa sin kompetens.
Samarbeta med näringsliv och kollegor för att hålla våra utbildningar i framkant.
Bidra med din erfarenhet och samtidigt själv växa i takt med tekniken.
Vem är du?
Vi tror att du är en ingenjör eller tekniker som bär på en nyfikenhet och drivkraft större än titlar och CV-rader. Du har erfarenhet från industrin, en förmåga att hitta lösningar när andra ser problem och du gillar att dela med dig av det du kan.
Det är viktigt att du har en känsla för pedagogik, kanske arbetar du redan idag som utbildare eller lärare, eller så har du en naturlig förmåga att förklara och inspirera andra.
Du kanske är den som alltid får höra "kan inte du visa hur man gör?" på jobbet. Den som förklarar det svåra på ett enkelt sätt. Den som gläds åt att se kollegor och studenter lyckas. Känner du igen dig? Då kan vi lova att du kommer känna dig hemma här.
Vi ser gärna att du har kunskap inom flera av följande områden:
Automation
Robotprogrammering
PLC
Pneumatik och Hydraulik
Industriell IT
Varför Hitech?
För att det här inte bara är en arbetsplats. Det är en mötesplats där idéer växer, där näringsliv, akademi och unga talanger möts, och där vi tillsammans driver tekniken framåt.
Vi erbjuder moderna lokaler, starkt stöd och framför allt - en chans att göra skillnad.
Placering: Hitech, Vetlanda
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Är du den vi söker?
Ansök redan idag, urval sker löpande!
Tillsammans skapar vi framtidens mötesplats - vill du vara med på resan? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
CV och personligt brev
E-post: ansokan@hitech.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hi:tech Småland AB
(org.nr 559402-8978), https://hitech.se/ Kontakt
Utbildnings- och Teknikchef
Ola Axeland ola@hitech.se 0706120152 Jobbnummer
9531317