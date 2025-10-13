Utbildningsledare inom yrkeshögskola
Sälj & Marknadshögskolan, grundat 1996, är en av Sveriges viktigaste aktörer när det gäller högre utbildning inom försäljning och marknadsföring. Vår verksamhet utgörs till stor del av yrkeshögskoleutbildning men vi bedriver även onlineutbildningar samt utbildningar för företag. Genom ett nära samarbete med branschen säkerställs att våra utbildningar håller hög kvalitet och motsvarar arbetsmarknadens behov. Sälj & Marknadshögskolan är en del av AcadeMedia, norra Europas ledande utbildningsföretag.
Vill du bli en del av vårt härliga gäng? Nu har du chansen! Vi söker en driven och engagerad vikarierande utbildningsledare till vårt team i Göteborg, då en utav våra utbildningsledare ska gå på föräldraledighet. Som utbildningsledare hos oss ansvarar du för våra utbildningar inom yrkeshögskolan.Publiceringsdatum2025-10-13Om tjänsten
Som utbildningsledare hos oss är du en av många nyckelspelare i vår organisation. Under en arbetsvecka samverkar du dagligen med andra utbildningsledare och administratör och är den primära kontaktpersonen för många av våra studerande och utbildare. Därför är det viktigt att du kan bemöta personer på ett professionellt sätt och att du aktivt bidrar i det gemensamma arbetet. Arbetsuppgifterna är många och varierade, inom både projektledning, administration och enklare IT, varför du bör kunna prioritera och strukturera din arbetsdag på ett effektivt sätt, samtidigt som du är noggrann och strävar efter att uppnå bästa resultat för din utbildning och för verksamheten i stort.
Du kommer att ingå i ett team med två andra utbildningsledare och en administratör på plats i Göteborg, samt ytterligare en utbildningsledare på kontoret i Stockholm, där även våra två affärsutvecklare arbetar. Dina arbetsuppgifter
• Planera, bemanna och kvalitetssäkra utbildningarna
• Administrera och samordna gällande de studerande samt utbildningens ledningsgrupp
• Samordna, följa upp och utveckla utbildningen på nationell nivå
• Kontinuerlig kontakt och uppföljning med inblandade intressenter såsom studerande och myndighet
• I samarbete med administratör, administrera betygsrapportering internt och gentemot myndigheter
• Hantera administration av vår studerandeplattform och enklare former av olika IT-system
• Samverkan med näringslivet Bakgrund
Våra krav:
• Du ska ha en examen från yrkeshögskola/högskola
• Din svenska är mycket god i tal och skrift
• Goda kunskaper i Office-sviten samt vana av att arbeta i olika IT-system
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av yrkeshögskola
• Erfarenhet inom projektledning
Störst vikt lägger vi vid dina personliga egenskaper. För att trivas hos oss delar du våra värdeord i att vara personlig, engagerad och nyskapande. För att lyckas i rollen ska du vara en socialt pigg, nyfiken och initiativtagande person. Vi ser att du är strukturerad och kan prioritera mellan olika arbetsuppgifter samtidigt som du håller ett professionellt och serviceinriktat bemötande. Är du nyfiken på nya digitala lösningar och vill vara delaktig i utvecklingen och förbättringen av vårt digitala arbetssätt så är det stort plus.
Vid ansökan vill vi att du lyfter och exemplifierar just dessa egenskaper i ditt personliga brev.
Anställningstyp
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid med start i februari 2026 som sträcker sig till mars 2027. Möjlighet till tillsvidareanställning kan finnas. En vanlig ingångslön för en utbildningsledartjänst hos oss är 33 000 - 35 000 beroende på tidigare erfarenheter. Ansök så snart som möjligt via vårt rekryteringssystem då urval och intervjuer sker löpande, dock senast 2025-11-20. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Vi tillämpar kollektivavtalet mellan Almega Utbildningsföretagen och Unionen/SI.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med regionchef Emma Eklund, tel. 010-142 13 46, emma.eklund@smhsverige.se
