Arbetsledare inom järnvägsunderhåll
Wrknest AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-06-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wrknest AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-15Om tjänsten
Vill du ha en roll där du kombinerar arbetsledning, administration och kundkontakt inom en samhällskritisk bransch? Vi söker en driven och nyfiken arbetsledare som vill vara med och utveckla spårbunden infrastruktur. Du kommer att ha en central funktion i att planera, koordinera och säkerställa att arbetet på plats flyter på smidigt.
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Wrknest och jobbar ute hos vår kund som konsult. Det finns stor chans till förlängning och överrekrytering till kund.
Dina framtida arbetsuppgifter
Som arbetsledare har du en bred roll där du ansvarar för planering, administration och uppföljning av underhållsprojekt. Du arbetar nära tekniker, andra arbetsledare och platschef för att säkerställa att arbetet utförs enligt plan.
Exempel på arbetsuppgifter:
Planera och leda det dagliga arbetet för 2–5 tekniker.
Säkerställa att projekt och underhållsarbete utförs enligt avtal och tidsplan.
Hantera administration såsom rapportering, fakturering och ekonomisk uppföljning.
Sköta kundkontakt, svara på tekniska frågor och säkerställa att uppdragen uppfyller kundens behov.
Samarbeta med underentreprenörer och expertstöd vid behov.
Se till att arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter följs.
Vi söker dig som har
För att lyckas i denna roll behöver du vara en strukturerad och initiativtagande person med god kommunikationsförmåga. Du trivs med att arbeta i team och har lätt för att sätta dig in i nya arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Intresse för branschen
B-körkort.
Flytande svenska i tal och skrift.
Svenskt medborgarskap (då tjänsten är säkerhetsklassad).
Meriterande:
Erfarenhet av arbetsledning, gärna inom bygg- eller järnvägsbranschen.
Utbildning inom området
Erfarenhet av personalansvar och schemaläggning.
Arbetsmiljöutbildningarna BAM (Bättre Arbetsmiljö) och SAM (Systematiskt Arbetsmiljöarbete).
Grundläggande teknisk förståelse.
Vi värdesätter din nyfikenhet och vilja att lära! Du behöver inte ha en teknisk bakgrund, men en förståelse för strukturerat arbete och arbetsledning är en fördel.
Övrig information
Start: Hösten 2026
Plats: Stockholm
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Konsultuppdrag
Sök gärna så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval. Om företaget
Företaget arbetar med drift, underhåll och projekt inom spårbunden infrastruktur. Deras uppdrag omfattar allt från tunnelbana och lokalbanor till broar och järnvägsunderhåll. Med fokus på säkerhet, hållbarhet och innovation bidrar de till att samhället hålls i rörelse dygnet runt. Här blir du en del av en engagerad och kompetent organisation där samarbete och kvalitet står i centrum.
Om Wrknest Engineering
Wrknest Engineering är specialiserade på att hjälpa dig som ingenjör eller tekniker att hitta nästa steg i karriären. Vi samarbetar med framtidens företag och erbjuder både rekryterings- och konsultuppdrag inom teknik och industri – alltid med människan i centrum.
Vi tror på att bygga långsiktiga relationer och strävar efter att vara en engagerad och lyhörd partner. Via oss får du möjlighet att vara en del av tekniska framsteg som formar morgondagens samhälle – i roller där din kunskap gör verklig skillnad.
Vår ambition är att du ska trivas, utvecklas och känna dig stolt över ditt arbete. Läs mer på www.wrknestengineering.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7911140-2054229". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrknest AB
(org.nr 559293-2213), https://careers.wrknest.se
Medborgarplatsen 25 (visa karta
)
118 72 STOCKHOLM Arbetsplats
Wrknest Jobbnummer
9964783