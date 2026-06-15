Administratör (vikariat) till Frivården Västervik-start omgående
Kriminalvården / Administratörsjobb / Västervik Visa alla administratörsjobb i Västervik
2026-06-15
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-06-15Dina arbetsuppgifter
Kriminalvården, Region Öst består av verksamhetsområden i Östergötland, Småland och Gotland. Vi söker omgående en administratör till frivården i Västervik. Detta är ett vikariat på cirka 3-4 månader med eventuell möjlighet till förlängning. Frivården har en arbetsplats med ca 20 anställda. I arbetet ingår service till både personal och klienter vilket ställer stora krav på dig som person vad gäller struktur, planering, flexibilitet och bemanning.
Som administratör arbetar du bland annat med flera klientadministrativa system. Arbetsuppgifter är sedvanligt kansliarbete som inköpssamordning, posthantering, avtalsbevakning, arkiv, diarium, viss ekonomihantering och inventering. Som administratör på Frivården bemannar du även receptionen och sköter mottagandet av frivårdens besökare.Kvalifikationer
Arbetet som administratör är en servicefunktion vilket ställer krav på att du är serviceinriktad och initiativtagande. För oss innebär detta att du är tillmötesgående i ditt bemötande samt har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och få verksamheten att fungera på ett smidigt sätt. Du är lugn och trygg i dig själv och kan hantera stressade situationer på ett bra sätt. Vidare har du förmågan att kunna planera, strukturera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Vi ser även att du som söker är flexibel och har därmed lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och se lösningar i uppkomna situationer. Din samarbetsförmåga är mycket god och du har lätt för att bygga relationer. Vi förutsätter att du har en väl utvecklad administrativ förmåga.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Lägst gymnasiekompetens i form av slutbetyg/gymnasieexamen
• Flerårig erfarenhet av administration
• God IT-kunskap
• God kunskap och förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.
Det är även meriterande med:
• Erfarenhet av administrativt arbete från offentlig förvaltning
• Enskilda kurser på högskola/universitet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
• Erfarenhet av arbete i stödjande funktion eller servicefunktionÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Östra Parkvägen 1 (visa karta
)
593 44 VÄSTERVIK Arbetsplats
Avdelningen för anstalt, häkte och frivård, Region Öst, VO F Östergötland, F Västervik Kontakt
Administrativt chefsstöd
Sofia Ahlborg Zetterqvist sofia.ahlborgzetterqvist@kriminalvarden.se 0701596074 Jobbnummer
9964792