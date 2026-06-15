Lärare i matematik och NO för årskurs 4-6 till Presseskolan
Kungsbacka Kommun / Grundskollärarjobb / Kungsbacka Visa alla grundskollärarjobb i Kungsbacka
2026-06-15
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Vill du erbjuda våra barn och elever ett helhetsperspektiv där det livslånga lärandet genomsyrar vardagen, från förskola till student? Då tror vi att Presseskolan är platsen för dig!
Rollen som lärare hos oss
Tillsammans med dina kollegor skapar du en lärmiljö där eleverna får möjlighet att utforska och utvecklas. Du bidrar till en dela-kultur präglad av ansvar, samarbete och stöd, samtidigt som du med ditt stora engagemang för matematikundervisning inspirerar både elever och kollegor.Publiceringsdatum2026-06-15Profil
Det är en självklarhet för dig att alltid ha våra elevers bästa för ögonen. Du är ett föredöme för andra, inspirerar och motiverar och har personlig omtanke som utgångspunkt i ditt arbete och i relationen till dina kollegor. På det sättet skapar vi en stark kultur som möjliggör att du kan bli ditt bästa jag och även göra andra till sitt. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
är legitimerad lärare i matematik och NO för årskurs 4-6
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd
erfarenhet av digitala verktyg i undervisningen
behörighet i svenska, engelska och/eller SO
Läs gärna mer om oss
Presseskolan | Kungsbacka kommun
Förvaltningen för Förskola & Grundskola | Kungsbacka kommun
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: Skola eller förskola, e-tjänst | Polismyndigheten
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: Att jobba hos oss | Kungsbacka kommun
Intresserad?
Kul! Välkommen med din ansökan senast 25 juni. Urval och intervjuer kan ske löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka Kommun
(org.nr 212000-1256), http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Lediga-jobb/Vara-lediga-jobb/
Linnekullevägen 3 (visa karta
)
439 32 ONSALA Arbetsplats
Kungsbacka kommun Kontakt
rektor
Camilla Lindgren camilla.lindgren@kungsbacka.se 0300835552 Jobbnummer
9964784