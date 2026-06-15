Frisör på Hair&Soul by Catalina i Linköping
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2026-06-15
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Jag söker en ny stjärna till min salong!
Är du frisör, trainee eller frisörassistent som älskar ditt yrke och vill utvecklas inom branschen? Då kan du vara personen jag söker.
Jag driver en mindre, personlig salong i Linköping där vi värdesätter kvalitet, service och en varm atmosfär. Jag söker dig som är positiv, engagerad och brinner för hår, styling och kundbemötande.
Jag söker dig som:
• Är utbildad frisör, trainee eller frisörassistent
• Är serviceinriktad och social
• Vill utvecklas inom yrket
• Har ett genuint intresse för hår och skönhet
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlighet, engagemang och passion för yrket.
Jag erbjuder:
• Trevlig och professionell arbetsmiljö
• Attraktiv lön
• Flexibla arbetstider
• Möjlighet till utveckling och vidareutbildning
Anställningsform: Heltid, deltid eller enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-06-15Så ansöker du
Skicka CV och en kort presentation av dig själv till info@hairandsoul.se
.
Arbetsplats: Linköping Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-11
E-post: info@hairandsoul.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hair & Soul i Linköping AB
(org.nr 559490-1976)
Hospitalsgränd 2 A (visa karta
)
582 27 LINKÖPING Jobbnummer
9964799