Implementations- och supportspecialist inom IAM
Lynqa AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-06-15
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Vill du äga hela kedjan från första konfigurering till nöjd kund i drift? Vi söker nu, för ett etablerat svenskt produktbolags räkning, en implementations- och supportspecialist till deras IAM-plattform (Identity & Access Management). Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Stockholm.
Om rollen
Du ansvarar för den tekniska implementationen av plattformen hos kund, från planering och konfigurering till testning och driftsättning, i nära samarbete med både bolagets och kundens projektorganisation. Implementationsarbetet innebär ett djupt tekniskt samarbete med kundens IT-organisation kring integrationer, infrastruktur, katalogtjänster och behörighetsflöden. Du utbildar även kundens administratörer och säkerställer att lösningen fungerar enligt överenskomna krav.
När lösningen är i drift är du den som kunderna litar på. Du hanterar och felsöker supportärenden, analyserar felbilder, genomför eller samordnar åtgärder och återkopplar tydligt till kund. Du dokumenterar buggar strukturerat och lämnar över dem till utvecklingsteamet, och du bidrar med rådgivning kring hur plattformen bäst används, förbättras och omkonfigureras.
Rollen passar dig som trivs med att växla mellan projektleverans, problemlösning och kunddialog, och som vill bli specialist på en plattform i en domän där efterfrågan bara växer.
Vi söker dig som har
Erfarenhet av teknisk implementation, konfigurering, testning och driftsättning av IT-system i kundmiljö
Teknisk förståelse inom IT-infrastruktur, integrationer, katalogtjänster och behörighetsflöden
Erfarenhet av teknisk support och felsökning
Förmåga att analysera felbilder och dokumentera buggar strukturerat
Vana av nära tekniskt samarbete med kunders IT-organisationer
God kommunikativ förmåga i tal och skrift, på svenska och engelska
Minst ett års relevant erfarenhet räcker. Examen är inget krav, vi bryr oss om vad du kan göra.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av IAM-/IGA-lösningar
Kunskap om Active Directory, Microsoft Entra ID eller motsvarande identitetsplattformar
Erfarenhet av SAML2, OIDC, API:er eller filbaserade integrationer
Erfarenhet av NoSQL/Document Store-databaser och logganalys
Erfarenhet av HR-system, passersystem eller närliggande verksamhetssystem
Vana att ta fram teknisk dokumentation, testfall och användarinstruktioner
Om anställningen
Tillsvidareanställning hos ett svenskt produktbolag inom identitets- och behörighetshantering, med kontor i Stockholm. Du blir en nyckelperson i leveransorganisationen med korta beslutsvägar och nära till både utvecklingsteam och kunder. Mer om bolaget berättar vi i ett första samtal.Publiceringsdatum2026-06-15Så ansöker du
Rekryteringen sker genom Lynqa AB. Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Frågor? Hör av dig till Mischell Miljevic, mischell@lynqa.se
, +46 76 343 70 79. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7896429-2054295". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lynqa AB
(org.nr 559163-2780), https://jobs.lynqa.se
Parkvägen 2 (visa karta
)
169 41 SOLNA Arbetsplats
Lynqa Jobbnummer
9964807