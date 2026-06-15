Lärare i Ma/No 7-9 till SU-grupp i Trollhättans Stad
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2026-06-15
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Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Lärare med legitimation i Ma/No 7-9 till Särskilda Undervisningsgrupper i Trollhättans Stad
Vill du göra verklig skillnad för elever som behöver något mer än i sin undervisningsmiljö än det vanliga klassrummet? Då kan detta vara tjänsten för dig.
I Trollhättans Stad erbjuder vi särskilda undervisningsgrupper som en del av elevhälsans samlade stödinsatser. Verksamheten riktar sig till elever som är i behov av särskilt stöd och som gynnas av en mindre och mer anpassad lärmiljö.
Om uppdraget
Som lärare i en särskild undervisningsgrupp arbetar du nära eleverna i deras kunskapsutveckling och sociala utveckling. Du blir en del av ett engagerat team där samverkan, struktur och relationsskapande arbete står i fokus.
Undervisningen bedrivs i mindre grupper med högre personaltäthet, vilket ger goda möjligheter att möta varje elevs individuella behov. Verksamheten präglas av tydliga rutiner, förutsägbarhet och ett lösningsfokuserat arbetssätt.Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Planera, genomföra och följa upp undervisning utifrån elevernas individuella behov. Skapa en trygg, strukturerad och inkluderande lärmiljö. Arbeta nära de olika skolornas elevhälsa, vårdnadshavare och övriga professioner kring elevernas utveckling. Bidra till att utveckla verksamhetens pedagogiska arbete och lärmiljö. Stärka elevernas förutsättningar att nå så långt som möjligt utifrån sina förmågor.
Vi söker dig som
Är legitimerad lärare i Ma/No 7-9
Har erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd.
Är trygg, flexibel och har ett lågaffektivt och relationellt förhållningssätt.
Har god förmåga att skapa struktur och tydlighet i undervisningen.
Trivs med att samarbeta i tvärprofessionella team.
Välkommen att bli en del av Trollhättans Stads arbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla elevers lärande och utveckling.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans Kommun
(org.nr 212000-1546), http://www.trollhattan.se
Gärdhemsvägen 9 (visa karta
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461 32 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Rektor
Anna Malmsköld 0520-497973 Jobbnummer
9964800