Samordnande administratör vid ekonomienheten
Socialstyrelsen / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-06-15
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Socialstyrelsen söker dig som vill arbeta i en bred administrativ roll där du bland annat får arbeta med att ta emot de inkommande uppdragen från regeringskansliet.Publiceringsdatum2026-06-15Om tjänsten
I den här rollen får du insikter i hela myndighetens arbete och din arbetsdag har en direkt koppling till det som är aktuellt i samhället.I rollen som administratör, är du regeringskansliets ingång för myndighetens bevakning av Socialstyrelsens regleringsbrev och regeringsuppdrag.Du arbetar med intern kommunikation kopplat till uppdragen och är sammanhållande för fördelning av kommande/inkomna regeringsuppdrag.
Tjänsten innefattar även till stor del registrering av data i vår databas för regeringsuppdrag samt kvalitetssäkring och utveckling av den administrativa processen och hanteringen av våra regeringsuppdrag. Rollen är ett viktigt stöd för myndighetens planerings- och uppföljningsarbete.
Du tillhör ekonomienheten, men du har många kontakter inom organisationen och även med Regeringskansliet. Din närmaste kollega är en av våra erfarna verksamhetskontrollers.
Om dig
För att trivas hos oss är det viktigt att du har god förmåga att hantera och prioritera bland många olika parallella arbetsuppgifter. Du är van att snabbt läsa in dig på ny information och förmedla den till berörda parter i organisationen. Du är noggran och van att arbeta strukturerat med god effektivitet när ärenden har korta deadlines. Du trivs med administrativa arbetsuppgifter och håller dig lugn vid tillfälliga arbetstoppar.
Då arbetet sker i nära samarbete med såväl arbetsgruppen som övriga organisationen, ser vi att det är viktigt att du har lätt för att samarbeta och kommunicera med kollegor eller andra parter.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi söker dig som har
akademisk utbildning med relevant inriktning
relevant arbete inom offentlig förvaltning
god erfarenhet av administrativt arbete i samarbete med många olika kontaktytor
god erfarenhet av att snabbt läsa in dig på ny information
god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
aktuell vana av att arbeta med Officepaketets Excel och Word.
Det är meriterande om du har god aktuell erfarenhet av några av dessa områden
aktuell erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter som inkluderar många parallella ärenden, samt att arbeta effektivt med korta deadlines och med hög noggranhet
att underhålla och vidareutveckla dataregister i Excel eller andra verktyg
att upprätthålla många kontaktytor och samordna/koordinera leveranser enligt uppsatt tidplan
kunskap om statens styrning och budget.
Bra att veta
Anställningen är en tillsvidareanställning med placering i Stockholm. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Din tjänstetitel blir administratör. Placering är Västerbroplan i Stockholm, men under våren 2027 flyttar vi till Solna Strand.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Vi använder oss inte av personligt brev vid urvalet, därför bifogar du endast ditt CV.
I denna rekrytering förväntar vi oss väldigt många ansökningar. Senaste administratörsrekryteringen hade mer än 100 ansökningar. Vi rekommenderar att du lägger särskild vikt vid att uppdatera ditt Cv med den information som efterfrågas i utvalsfrågorna. Om vi inte hittar de efterfrågade kvalifikationer du åberopar i ditt Cv, kommer du tyvärr ej gå vidare i denna rekrytering. Detta gäller även de språkkrav vi har i våra tjänster.
För frågor om tjänsten kontakta enhetschef Hans Nyström hans.nystrom@socialstyrelsen.se
eller om rekryteringsprocessen, kontaktaeller Lilian Westin på lilian.westin@socialstyrelsen.se
.
Facklig företrädare för Saco-S är Isabelle Ålander mailto:Isabelle.Alander@socialstyrelsen.se
. Facklig företrädare för ST/OFR är Anders Nordlund mailto:Anders.Nordlund@socialstyrelsen.se
. Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00.
Har du skyddad identitet? Kontakta personalspecialisten.
Välkommen med din ansökan senast 2026-06-30. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Socialstyrelsen
(org.nr 202100-0555), https://www.socialstyrelsen.se/
106 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Socialstyrelsen Jobbnummer
9964793