Marknadsförare för sociala medier sökes
The Rune Stones AB / Marknadsföringsjobb / Norrköping Visa alla marknadsföringsjobb i Norrköping
2026-06-15
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, Linköping
eller i hela Sverige
Vi söker en kreativ och driven person som vill hjälpa vårt företag att växa på sociala medier. Du kommer att arbeta med innehållsskapande, marknadsföring och synlighet på plattformar som Instagram, TikTok och Facebook.
Vi söker dig som:
Har energi, karisma och gillar att synas
Är kreativ och har känsla för sociala medier
Kan skapa engagerande innehåll och idéer
Är social, positiv och initiativtagande
Tjänsten är flexibel och arbetet utförs på varierande platser beroende på innehåll, uppdrag och behov, vilket innebär att arbetet inte är knutet till en fast arbetsplats.
Tidigare erfarenhet inom marknadsföring eller content creation är meriterande, men rätt personlighet och engagemang är viktigast.
Låter det intressant? Skicka gärna in din ansökan till oss!
OM VEXA SALES
Vi är en växande organisation som driver och utvecklar flera moderna techbolag inom digitala tjänster, marknadsföring och plattformslösningar. Vi arbetar i ett högt tempo med fokus på innovation, synlighet och att bygga starka varumärken digitalt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: jan@astrids.ai Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare The Rune Stones AB
(org.nr 559497-0435) Arbetsplats
Vexa Sales Jobbnummer
9964789