myNanny barnvakt Bjärred, nanny/barnpassning 1-2 gånger i veckan

Ycla AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lomma
2026-06-15


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Visa alla jobb hos Ycla AB i Lomma, Burlöv, Lund, Malmö, Staffanstorp eller i hela Sverige

Vårt mål är att erbjuda Sveriges bästa barnpassning. Var med och dela glädjen av att passa barn och göra skillnad för familjer runtom i Sverige! Som barnvakt hos myNanny har du ett flexibelt, givande & glädjefyllt extrajobb hos ett av Sveriges ledande barnpassningsföretag. Just nu vill rekordmånga familjer i Stockholm ha vår hjälp och det är med glädje som vi nu utökar myNanny-familjen med flera duktiga och passionerade barnvakter!

Varför arbeta på just myNanny?

– Mycket flexibelt extrajobb, vanligtvis arbetar du 2-4 timmar / veckan
– Bra lön, 90 till 130 kr / timmen beroende på avstånd till familjen
– Viktig och relevant merit för framtida jobb
– Du är alltid försäkrad under din arbetstid
– Kontinuerligt stöd från din personliga kontaktperson som är barnpassningsspecialist på myNanny

Passar du på myNanny? Vi söker dig som:

– Är ansvarsfull och lekfull med ett genuint engagemang för barn
– Tidigare har passat ett eller flera barn (0 - 6 år) helt självständigt
– Kan arbeta flexibelt både vardagar och helger

Hur ansöker jag?

– Enkelt och smidigt på vår hemsida https://my-nanny.se/extrajobb-barnvakt/
– Ansökan tar endast några minuter och du blir sedan kallad till intervju

Bra information om familjen som vill ha din hjälp:

– Antal barn: 2
– Ålder: 4,5 & 3,5 år
– Dagar och tider: 1-2 tillfällen/månaden, kvällar & helger.
– Önskat startdatum för barnpassningen: Omgående
– OBS. Ange följande referens i din ansökan: RN37130

Om du inte kan hjälpa just den här familjen, så rekommenderar vi dig att söka en generell tjänst direkt på vår hemsida. Då får du sedan erbjudanden om fler uppdrag som passar dig: https://my-nanny.se/extrajobb-barnvakt/

Vårt mål är att erbjuda Sveriges bästa barnpassning. Var med och dela glädjen av att passa barn och göra skillnad för familjer runtom i Sverige! Just nu vill rekordmånga familjer i Stockholm ha vår hjälp och det är med glädje som vi nu utökar myNanny-familjen med flera duktiga och passionerade barnvakter! Ansök redan idag på: https://my-nanny.se/extrajobb-barnvakt/

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Ycla AB (org.nr 556975-1901)
237 31  BJÄRRED

Arbetsplats
myNanny Bjärred

Jobbnummer
9964798

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