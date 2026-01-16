Utbildningsledare -YH
2026-01-16
, Osby
, Östra Göinge
, Ljungby
, Markaryd
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
Haganässkolan ligger i Älmhult i Småland, alldeles nära gränsen till Skåne. Hos oss går ca 1150 elever och det finns många olika utbildningar både högskoleförberedande och yrkesprogram, introduktionsprogram, IB-program, SFI, vuxenutbildningar och anpassad gymnasieskola.
Haganässkolan är mer än en skola. Här finns både gym, sportanläggning och simhall. Vår målsättning är att ge våra elever kunskap, mod och kraft att forma och möta en bättre framtid.
Från och med hösten 2026 finns Vuxenutbildningen i egna nybyggda lokaler bredvid Haganässkolan på Handelsplats Älmhult.Publiceringsdatum2026-01-16Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är
• Samordna utbildningens genomförande (schema, kursplanering, lärare, lokaler, resurser)
• Driva utbildningens administrativa processer (dokumentation, rapportering, uppföljning, kvalitet)
• Bygga och utveckla nätverk med arbetslivet (företagskontakter, gästföreläsare, LIA-platser)
• Stötta studerande genom utbildningsresan och bidra till god studerandemiljö
• Förbereda och genomföra ledningsgruppsmöten samt omsätta beslut i praktiken
• Säkerställa att utbildningen håller hög relevans och utvecklas utifrån branschens behovKvalifikationer
Du ska ha:
* Mycket god förmåga att tala inför grupp och skapa engagemang
* Dokumenterad förmåga att utveckla nätverk i arbetslivet och skapa långsiktiga samarbeten
* Kännedom om yrkeshögskolan (regelverk, LIA, ledningsgrupp, kvalitetsarbete)
* Administrativt driv, strukturerad och van att driva processer i mål
Meriterande / bör-krav:
* Erfarenhet av att undervisa i projektledning, ekonomi, LEAN eller närliggande områden
* Erfarenhet av utbildningssamordning, gärna inom YH eller annan eftergymnasial utbildning
* Vana av att arbeta med kvalitetssystem, uppföljning och förbättringsarbete
* Branschkoppling till industri/produktion/logistik/förpackning är ett plus
* Diplomerad utbildningsledare
Personliga egenskaper vi värdesätter
* Du är självgående och tar ansvar för att driva arbetet framåt från planering till genomförande och uppföljning.
* Du är kommunikativ, pedagogisk och trygg i att ta plats, både i möten och när du talar inför grupp.
* Du har en tydlig servicekänsla och förstår vikten av ett professionellt bemötande gentemot studerande, lärare, ledningsgrupp och samarbetspartners i arbetslivet.
* Du är lösningsorienterad och ser möjligheter även när förutsättningarna förändras.
* Du trivs med att skapa struktur, ordning och tydlighet i processer och administration, och du har god förmåga att prioritera när det är mycket som händer samtidigt.
Rollen innebär många kontaktytor och periodvis högt tempo, särskilt vid utbildningsstarter därför behöver du vara flexibel, stabil och ha lätt för att växla mellan strategiskt helhetstänk och operativt hands-on-arbete.
ÖVRIGT
Före anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret. Gör gärna en ansökan om utdrag redan om du skulle bli kallad på intervju.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Älmhults kommun: https://www.almhult.se/jobba-hos-oss
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Enligt avtal. Så ansöker du
