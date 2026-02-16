Utbildningsanställning barnmorska
Vi erbjuder dig som sjuksköterska att läsa en specialistutbildning på arbetstid med bibehållen lön i en så kallad utbildningsanställning.
Samtidigt som du studerar blir du tillsvidareanställd på enheten där du sedan kommer att arbeta som färdig specialistsjuksköterska. Den här tjänsten söker du separat och utbildningen söker du genom antagning.se senast 260316. Den här annonsen innebär alltså inte att du även sökt in till utbildningen utan det behöver göras separat enligt ovan.
Läs mer om utbildningsanställning här
Om dig
Vi söker dig som vill ha ett brett arbete med mycket egenansvar. Som barnmorska är du med och gör skillnad varje dag! Vill du ha ett utvecklande yrke där man möter både glädje och sorg? Då passar du som barnmorska! Som barnmorska är du ett stöd till den födande familjen i samband med förlossning och BB-tiden. Du kommer även att arbeta på gynavdelning där du får arbeta med kvinnosjukvård under deras hela livscykel Vi söker främst dig som är legitimerad sjuksköterska och anställd av Region Kalmar län. Har du ett stort intresse för att vidareutbilda dig men inte är anställd av oss idag kan du ändå söka tjänsten.
Din framtida arbetsplats
Kvinnokliniken i Västervik, förlossningen, bb och gynavdelning möter patienter i alla åldrar och i många olika situationer. Som barnmorska arbetar du för kvinnors reproduktiva hälsa inom ett mycket brett verksamhetsområde, barnmorskan träffar kvinnor under hela deras livscykel från den unga skolflickan till den åldrande kvinnan.
Västerviks sjukhus är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med förlossningsvård och BB. På Västerviks sjukhus finns jobb för dig som vill utvecklas i din roll tillsammans med trevliga kollegor. Här arbetar drygt 1200 medarbetare och vi har en fin sammanhållning och en bred kompetens. Sjukhuset är lagom stort och du får en trygg, och trivsam anställning med möjlighet till att lära nytt. Det ligger i anslutning till Västerviks centrum och är nära skärgården.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag. Ersättning
