Vikariat, Koordinator, Cancercentrums administration, Umeå
Region Västerbotten, Cancercentrum / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
2026-06-12
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Cancercentrum i Region Västerbotten arbetar för att säkerställa en trygg, jämlik och effektiv cancervård där patienten står i centrum. Verksamheten präglas av nära samarbete mellan olika professioner och kliniker, med fokus på god tillgänglighet, resurseffektivitet och en sammanhållen vård.
Vi söker nu en sjuksköterska/administratör/medicinsk sekreterare till ett vikariat som koordinator inom urologisk cancer samt huvud- och halscancer.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Som koordinator har du en central roll i patientens fortsatta vårdprocess. Patienterna remitteras till Cancercentrum när utredning i huvudsak är genomförd, vilket innebär att uppdraget fokuserar på att planera, samordna och säkerställa ett effektivt och välfungerande mottagande.
Du ansvarar för att patientens fortsatta omhändertagande sker i rätt tid och i rätt ordning, i enlighet med standardiserade vårdförlopp.
I arbetet ingår bland annat att boka och planera nybesök samt säkerställa att uppsatta tidsramar följs. Du ansvarar för att koordinera kompletterande provtagning och förberedelser inför besök samt samverkar med andra kliniker och enheter för att skapa en sammanhållen och effektiv vårdkedja.
Du har kontinuerlig kontakt med patienter och ger stöd i såväl praktiska som övergripande frågor. Vidare arbetar du resurseffektivt genom att planera verksamheten så att tillgängliga tider nyttjas på bästa sätt. Du bidrar även till struktur, ordning och utveckling av patientflöden samt administrativa arbetssätt. Arbetet är självständigt men sker i nära samarbete med övriga professioner inom Cancercentrum.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett intresse för koordinering och att arbeta med vårdprocesser. Du är grundutbildad sjuksköterska, alternativt medicinsk sekreterare eller administratör.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom cancervård, har haft samordnings- eller koordinatorsuppdrag eller har arbetat med standardiserade vårdförlopp.
Som person är du strukturerad och noggrann samt tar ansvar för ditt arbete med god förmåga att planera och prioritera. Du är lyhörd och har ett gott bemötande i kontakten med såväl patienter som kollegor. Vidare är du kommunikativ och trygg i en roll med många kontaktytor samt har en lösningsorienterad inställning och ett resurseffektivt arbetssätt.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Enligt överenskommelse.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Intervjuer sker löpande under annonstiden.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331169". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Cancercentrum Kontakt
Avdelningschef
Agneta Spets agneta.spets@regionvasterbotten.se Jobbnummer
9961284