Vikariat, Medicinsk sekreterare/Vårdadministratör, Cancercentrum, Umeå
Region Västerbotten, Cancercentrum / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
2026-06-12
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Vid Cancercentrum arbetar idag ca 400 medarbetare, fördelade över de olika enheterna inom onkologisk sluten- och öppenvård, hematologisk sluten- och öppenvård, strålbehandling, klinisk forskning och palliativ medicin. Vill du utvecklas som medicinsk sekreterare, få utmaningar och variation i ditt arbete? Då har vi ett ledigt arbete för dig.
Som medicinsk sekreterare hos oss har du en viktig roll i helheten av omhändertagande av patienten. Hos oss får du ett roligt, självständigt och omväxlande arbete där du blir en viktig del av teamet. Du arbetar i nära och prestigelöst samarbete med övrig personal och kliniker, vilket skapar goda förutsättningar för ett trivsamt arbetsklimat. Vi erbjuder också möjligheter att påverka arbetstiden inom ramen för arbete måndag till fredag. Dessutom ges du möjlighet att aktivt medverka i utvecklingen av verksamheten genom att bidra med nya tankar och idéer. Mer information om kliniken finns på www.regionvasterbotten.se
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Som medicinsk sekreterare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många.
Arbetsuppgifter som diktatskrivning, posthantering, remisshantering, scanning och patientbokningar är förkommande. Arbetet innebär även att ge god service till kollegor och patienter samt att du känner dig bekväm i patientkontakter.
Vi erbjuder dig ett utvecklande och stimulerande arbete med eget ansvar som bygger på vår kompetensstege. Det finns även möjligheter att arbeta delvis som koordinator för nya patienter. Hoppas du vill vara med oss!Kvalifikationer
Du är utbildad medicinsk sekreterare/vårdadministratör samt har utbildning i medicinsk dokumentation. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som medicinsk sekreterare eller motsvarande.
I rollen som medicinsk sekreterare behöver du vara ansvarskännande, noggrann, strukturerad, flexibel och serviceinriktad. Du har god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Intervjuer sker löpande under annonstiden.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331168". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Cancercentrum Kontakt
Avdelningschef
Agneta Spets agneta.spets@regionvasterbotten.se Jobbnummer
9961287