Vikarierande Stödpedagog sökes till Korttids och Fritids
Höörs kommun, Vård och omsorg / Behandlingsassistentjobb / Höör Visa alla behandlingsassistentjobb i Höör
2026-06-12
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Höör ligger mitt i Skåne, har goda tågförbindelser, vacker natur, 17 000 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1 400 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit.
Som medarbetare i Höörs kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på bemötande och hjälps åt att skapa god arbetstrivsel genom en öppen och konstruktiv dialog, respekt och tolerans gentemot kollegor och medborgare. Hög serviceanda, professionalitet och engagemang utmärker vår organisation.
Är du en engagerad och utvecklingsinriktad stödpedagog som brinner för att göra skillnad i barns och ungdomars vardag? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu en vikarierande stödpedagog på heltid till vår verksamhet inom korttidsvistelse och fritids för barn och ungdomar enligt LSS. Hos oss möter du barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar som har rätt till stöd enligt LSS. Vårt arbete syftar till att skapa en trygg, meningsfull och utvecklande vistelse där individens behov, delaktighet och självbestämmande står i centrum.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Som stödpedagog är din huvudsakliga uppgift att stödja barn och ungdomar i deras fritidsaktiviteter. Du motiverar och stödjer i vardagsnära och planerade stödinsatser/aktiviteter tillsammans med medborgaren. Stödinsatserna ska främja integritet och delaktighet och utföras med stor respekt för medborgarens självbestämmande.
I ditt uppdrag ingår också att tillsammans med övriga stödpedagoger och enhetschef, kvalitetssäkra och vidareutveckla verksamheten. I det ansvaret ligger även att utveckla och driva det pedagogiska dagliga arbetet.
Utöver det dagliga arbetet ute i verksamheterna ingår att:
• Samverka och förankra evidensbaserade metoder och implementera dessa förhållningssätt i verksamheten
• Vara ett stöd till kollegorna i arbetet med att utveckla och använda individuellt anpassade pedagogiska metoder
• I samspel med medborgare och kollegor identifiera behov och möjligheter till utveckling av olika arbetssätt
• Ha kontinuerlig dialog och avstämning med kollegor och enhetschef
• Planera, dokumentera, genomföra och utvärdera verksamhetens arbete, t ex individuella genomförandeplaner, riskanalyser och rutinbeskrivningarKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har utbildning som stödpedagog eller annan relevant utbildning som omfattar minst 200 YH-poäng eller 60 högskolepoäng
• Har erfarenhet av arbete inom LSS, gärna med barn och ungdomar
• Har kunskap om lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik
• Är trygg, flexibel och ansvarstagande
• Har god samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt
B-körkort är ett krav.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: 2026-09-01 , upphör: 2027-01-31 .
Arbetstid: Schema. Arbetet sker enligt schema med arbete varannan helg
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas samt att den inte behöver tas i anspråk för internt bruk.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Inför tillsättning av tjänster inom vissa delar av vår verksamhet kan vi komma att efterfråga utdrag ur belastningsregistret.
Som anställd i Höörs kommun har du friskvårdspeng som anställningsförmån, vidare tillämpar vi rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331510". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höörs Kommun
(org.nr 212000-1116), https://www.hoor.se/
Södergatan 28 (visa karta
)
243 21 HÖÖR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Höörs kommun, Vård och omsorg Kontakt
Fackliga representanter nås via kommunens växel 0413-28000 Jobbnummer
9961283