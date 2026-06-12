Specialistläkare till Habiliteringen i Blekinge
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2026-06-12
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Specialistläkare till Barnhabiliteringen i Blekinge
Vill du använda din specialistkompetens där den gör skillnad för ett helt livsperspektiv?
Barnhabiliteringen i Blekinge söker en specialistläkare som vill vara med och utveckla framtidens habilitering för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.
Hos oss möter du barn och familjer över tid och arbetar tillsammans med engagerade kollegor i ett multiprofessionellt team. Vi erbjuder ett arbete där medicinsk kompetens kombineras med helhetssyn, långsiktighet och nära samverkan med familjer, kommuner och andra vårdverksamheter.
Det här får du hos oss
En central medicinsk roll i habiliteringens verksamhet. Möjlighet att påverka och utveckla framtidens barnhabilitering. Nära samarbete med barnkliniken, BUP och andra specialistverksamheter. Erfarna och engagerade kollegor i tvärprofessionella team. Goda möjligheter till fortbildning och kompetensutveckling. En arbetsmiljö där balans mellan arbete och fritid värderas högt.
Arbetsuppdraget
Arbetet är både brett, utvecklande och stimulerande och omfattar medicinska bedömningar, diagnostiska utredningar, behandlingsplanering samt uppföljning av långvariga hälsotillstånd av barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Arbetet omfattar konsultationer, teamarbete, samverkan med vårdgrannar och stöd till habiliteringens övriga professioner.
Vi söker dig som
Är specialistläkare inom barn- och ungdomsmedicin, barnneurologi, barn- och ungdomspsykiatri eller annan relevant specialitet. Erfarenhet av habilitering, neuropsykiatri eller neurologi är meriterande men inget krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du uppskattar teamarbete, ser möjligheter i samverkan och vill bidra till utvecklingen av en verksamhet som gör verklig skillnad för barn och deras familjer.
Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning. Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Välkommen till en verksamhet där varje insats kan påverka ett barns framtid.
Tillsammans skapar vi förutsättningar för delaktighet, utveckling och livskvalitet.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081), https://regionblekinge.se/
Lasarettsvägen (visa karta
)
371 85 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hälso- och sjukvård Kontakt
Petra Nordberg, Verksamhetschef 0734-471674 Jobbnummer
9961277