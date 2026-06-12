Myndighetshandläggare, arbeta med cirkulär ekonomi och strålsäkerhetsfrågor
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2026-06-12
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Enheten för cirkulär ekonomi, kemikalier och strålning, Klimat- och näringslivsdepartementet
Har du intresse för och erfarenhet av arbete med myndighetsstyrning och budgetfrågor och vill bidra i arbetet med att utveckla och genomföra regeringens politik inom cirkulär ekonomi, miljöforskning eller strålsäkerhet? Vi söker nu handläggare för arbete med myndighetsstyrning, mitt i händelsernas centrum.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Enheten för cirkulär ekonomi, kemikalier och strålning ansvarar för frågor inom cirkulär ekonomi, kemikalier och avfall samt strålsäkerhet och miljöforskning. Enheten är indelad i två grupper och består av cirka 25 medarbetare. Myndighetsstyrning är en av Regeringskansliets viktigaste frågor. Enheten ansvarar för bland annat styrning av Kemikalieinspektionen, Strålsäkerhetsmyndigheten och Formas. Vi söker dig som har ett brett intresse för enhetens sakfrågor inom cirkulär ekonomi, miljöforskning och strålsäkerhetsfrågor. Du kommer att få utvecklas inom styrning och budgetfrågor, såsom avgifter och anslag. Arbetet innehåller även uppgifter kopplade till lagstiftningsarbete.
Du kommer att ha många interna och externa kontakter inom Klimat- och näringslivsdepartementet, inom Regeringskansliet och med myndigheter. Som handläggare kommer du främst att arbeta med myndighetsstyrning och statens budget samt avgifter. Andra frågor inom enhetens ansvarsområde kan bli aktuella. I arbetet ingår att bereda regeringsärenden och att ta fram underlag till den politiska ledningen. Det kan även ingå att förbereda instruktioner för Sveriges handlingslinje och vid behov delta i möten och företräda Sverige i nationella, EU- och internationella sammanhang. Resor kan förekomma.
Läs mer om vår verksamhet på http://www.regeringen.sePubliceringsdatum2026-06-12Bakgrund
För att vara aktuell för denna roll behöver du uppfylla alla skallkrav och gärna även de meriterande kriterierna.Kvalifikationer
Relevant akademisk examen.
Relevant arbetslivserfarenhet på myndighet eller annan politisk styrd organisation.
Goda kunskaper i muntlig och skriftlig framställning, både på svenska och engelska.
Meriterande:
Kunskap om budgetarbete i Regeringskansliet.
Aktuell erfarenhet av budgetarbete, till exempel avgifter.
Arbete på Regeringskansliet.
Aktuell erfarenhet av arbete kopplat till anslag inom enhetens ansvarsområden.
Erfarenhet av lagstiftningsarbete.
Kunskap om myndighetsstyrning.
Kunskap om ekonomiska styrmedel.
Kunskap inom klimat- och miljöområdet, energi eller strålsäkerhet.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
För denna tjänst behöver du även vara självgående, flexibel och strukturerad i ditt arbetssätt. Du har god samarbetsförmåga, är lojal och kvalitetsmedveten samt har en språklig analytisk förmåga.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Läs mer på https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/att-arbeta-i-regeringskansliet/medarbetarskap-och-ledarskap-i-regeringskansliet/Övrig information
Annonsen avser en eller två tjänster. Anställningen inleds med sex månaders provanställning. Tillträde snarast. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta gruppchef Maria Wallin eller gruppchef Ida Edwertz. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Albin Törnblad för frågor kring rekryteringsprocessen. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Ivian Paulino Lorenzo för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 3 juli 2026. I samband med din ansökan får du besvara ett antal urvalsfrågor. Vi ber dig att ta dig tid att besvara dessa noggrant, då de ligger till grund för vårt fortsatta urval.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Klimat- och näringslivsdepartementet har ansvar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
103 33 STOCKHOLM Arbetsplats
Regeringskansliet Jobbnummer
9961278