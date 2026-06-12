Tillverkningstekniker inom precisionsmontage
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2026-06-12
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Tillverkningstekniker inom precisionsmontage
Vissa produkter kräver mer än bara montering. De kräver tålamod, noggrannhet och ett öga för detaljer.
Just nu söker vi en operatör till ett teknikföretag som arbetar med komponenter där även mycket små avvikelser kan få stor betydelse för slutresultatet.
I rollen kommer du att arbeta med rengöring, förberedelse och montering av känsliga komponenter i en kontrollerad produktionsmiljö. Arbetet passar dig som uppskattar metodiska arbetsuppgifter och som får energi av att leverera hög kvalitet.
Exempel på arbetsuppgifter
Precisionsmontering
Visuell kontroll och kvalitetsgranskning
Dokumentation enligt fastställda rutiner
För att lyckas i rollen behöver du
Vara mycket noggrann
Ha god finmotorik
Tycka om strukturerat arbete
Kunna följa instruktioner med hög precision
Erfarenhet från laboratoriemiljö, elektronikproduktion eller kvalitetsarbete ses som meriterande. Vissa delar av rekryteringsprocessen kan inkludera verifiering av tidigare anställningar och utbildningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Odengatan 40 (visa karta
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113 51 STOCKHOLM Arbetsplats
kraftsam Jobbnummer
9961289