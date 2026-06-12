VA Drift Ledningsnät söker en grävmaskinist
Stenungsunds kommun / Maskinförarjobb / Stenungsund Visa alla maskinförarjobb i Stenungsund
2026-06-12
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stenungsunds kommun i Stenungsund
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Samhällsbyggnad har en central roll i att skapa en attraktiv och hållbar kommun, där människor trivs att bo och verka. Vi arbetar för att utveckla kommunen inom många olika områden till exempel plan och bygg, miljö- och hälsoskydd, mark och exploatering, vatten och avlopp, avfall, kart och mät, idrottsanläggningar, bostadsanpassning, färdtjänst, samt gata, park och hamn.
Driftenheten är en del av verksamheten Infrastruktur inom Sektor samhällsbyggnad i Stenungsunds kommun. Enheten ansvarar för områdena Gata/allmän plats och VA-ledningsnät. Denna del av driftverksamheten sköter kommunens gemensamma ytor, som gator, hårdgjorda ytor på torg, vägrenar, vinterväghållning och hela Va-systemet under mark. Anläggningsarbeten utförs av enheten på beställning av andra enheter eller verksamheter inom kommunen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en samhällsviktig verksamhet där du bidrar till att Stenungsunds kommun fungerar? Nu söker vi en engagerad och ansvarstagande grävmaskinist!
Som grävmaskinist i Stenungsunds kommun har du ett stort eget ansvar för att själv och tillsammans med övrig personal åstadkomma det bästa för våra kommuninvånare.
Som grävmaskinist hos oss arbetar du med varierande drift, underhålls och anläggningsarbeten. Vi vill redan här tydliggöra att maskinisten förväntas kunna bistå vid rörarbeten eller liknande även utanför maskinen.
Arbetsuppgifterna kan bland annat omfatta:
• Gräv- och schaktarbeten för gata, allmän plats och VA-ledningar
• Reparationer, nyanläggning och underhåll av ledningsnät
• Återställning av mark, väg och hårdgjorda ytor
• Arbete i trafikmiljö och samverkan med kollegor och arbetsledning
• Daglig tillsyn och enklare underhåll av maskiner
• Beredskapstjänstgöring kan komma att ingåKvalifikationer
Du är ansvarstagande, säkerhetsmedveten och har ett strukturerat arbetssätt. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, och bidrar till ett gott samarbete och en positiv arbetsmiljö. Du är flexibel och lösningsorienterad, även när arbetet kräver snabba insatser.
Vi söker dig som:
• Har utbildning och dokumenterad erfarenhet som grävmaskinist
• Har giltigt förarbevis för grävmaskin
• Har erfarenhet av mark, anläggnings eller VA-arbete
• Har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
• Har B-körkort (krav)
Meriterande:
• Motorsågsbehörighet A-C
• Arbete på väg nivå 2.2
• Behörighet, hjullastare (anläggning)
• Datorvana/Office
• BE-Körkort
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in ansökan!.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
För löneintervall hänvisar vi till vår hemsida: http://www.stenungsund.se/lonestatistik
Om löneintervall saknas för den aktuella tjänsten hänvisas du att kontakta ansvarig chef enligt annonsen.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331377". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds Kommun
(org.nr 212000-1298)
Stenungsunds kommun (visa karta
)
444 82 STENUNGSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stenungsunds kommun Kontakt
De fackliga förbunden nås via kommunens växel
Facklig företrädare 0303730000 Jobbnummer
9961279